«Это не бизнес-проект»: отец Нюши рассказал о продюсировании певицы и редком общении с внуками

Отец Нюши признался, что не считает певицу своим бизнес-проектом. Об этом стало известно «Страстям».

Владимир Шурочкин является отцом и продюсером Нюши. В начале ее карьеры он писал для нее песни, но позже певица стала самостоятельной единицей. В день рождения Нюши отец пришел поздравить ее и рассказал журналистам, что не считает вложения в дочь бизнес-проектом.

«Я продюсером себя не считаю, потому что мое продюсирование — это она. Сколько у меня было предложений работать с другими артистами, я не соглашался. Потому что говорил, что не могу никому столько отдать, сколько отдал своей дочери. Поэтому это не бизнес-проект. Безусловно, без коммерческой составляющей нельзя делать ничего, это должно быть оправдано, отбивать затраты и все прочее, но это все равно другое», — рассказал он.

Узнали журналисты и о том, как часто отец певицы видится с внуками, которые постоянно живут в Дубае. Шурочкин рассказал, что не занимается их воспитанием.

«Нет, внуками пусть занимаются родители. Ну не получается часто видеться, они же не постоянно здесь находятся. Я с ними гуляю на детских площадках», — рассказал он.

Кстати, на день рождения в Москву из ОАЭ певица привезла всех своих детей.