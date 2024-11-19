Крановщица из шоу «Царица» Соколова рассказала о любимых артистах и критике жюри

Жительница Иркутской области Анна Соколова стала участницей шоу «Царица» на телеканале «Пятница!», покорив членов жюри и зрителей. В интервью сайту «Страсти» она рассказала о любимых артистах и критике жюри.

Девушка призналась, что слушает разную музыку и любой дуэт был бы для нее ценен. Но она выделила наиболее симпатичных ей исполнителей.

«Я обожаю Лепса, Долину, Валерию, Шамана, Гагарину, Лорак, Лазарева», – поделилась Анна.

Соколова прошла отбор в шоу и выступила на сцене перед жюри, которые не раз критиковали участниц. Но Анна относится к этому с пониманием.

«Любое мнение членов жюри для меня ценно. Критику не все мы любим и часто прислушиваться к ней не хотим – мы все-таки взрослые люди… Я все беру во внимание – как урок, как опыт. Для меня это уже подарок, что меня услышали такие люди – я об этом даже мечтать не могла! И да, они строгие, но честные и справедливые. Если уж и говорят что-то, то я точно знаю, над чем мне нужно конкретно поработать и на что обратить внимание», – пояснила она.

Жительница Иркутской области рассказала, рассчитывает ли на победу в музыкальном шоу.

«Само нахождение на этом проекте не только для меня, но и для моего города – огромный прорыв и достижение. Это невероятно мощный шаг и вложение в мое творчество. О победе не думаю, хоть и мечтаю. Но понимаю, какие здесь все сильные, и, конечно, подсознательно отодвигаю себя на задний план. Не загадываю, как закончится проект, там и видно будет. Не хочу ни радоваться раньше времени, ни разочаровываться», – добавила Соколова.

Полное интервью с Анной Соколовой о ее работе на заводе, предательстве жениха и мечтах о будущем можно прочитать здесь.