Коуч по межличностным отношениям Володина перечислила тренды в общении мужчин и женщин

Коуч по межличностным отношениям Светлана Володина рассказала сайту «Страсти» о последних трендах, повлиявших на общение мужчин и женщин. По ее словам, изменения в отношениях между полами вызваны пандемией, ростом популярности сайтов знакомств, развитием инфобизнеса, а также политическими событиями.

Когда появился Tinder, произошла колоссальная смена вектора, к которому многие девушки приноравливаются до сих пор, говорит эксперт.

Пандемия коронавируса привела к тому, что стало много разводов: больше 70% браков распадаются.

«Я все чаще слышу, как девушки боятся вступать в отношения, потому что ожидают повторения этих сценариев или прошлого опыта», - говорит эксперт.

Кроме того, с развитием инфобизнеса появился тренд на отстаивание границ. Часто пропагандируется то, что не имеет отношения к семейным ценностям. Прислушиваясь к различным мнениям, человек начинает делать все исключительно для себя, что приводит к конфликтам.

«Тренд на отстаивание границ тоже внес свои коррективы: это начали делать слишком агрессивно. И вместо того, чтобы услышать или быть услышанными, люди провоцируют скандалы, задевая чувства друг друга и не добиваясь результата. Хотя важнее учиться налаживать мосты. Ведь в отношениях как: если проигрывает один, в итоге все равно проигрывают оба», - напоминает эксперт.

В сложившейся политической ситуации многие перестали строить далеко идущие цели на жизнь.

«Ведь в период турбулентности все быстро меняется. И планы тоже. А когда нет ясности и уверенности в завтрашнем дне, сложно выбрать подходящего партнера», - сказала Володина.

Более того, девушкам пришлось взять на себя финансовую ответственность. И у этого явления есть своя отрицательная сторона.

«Финансовая независимость дает больше свободы. Девушки перестают терпеть то, на что раньше закрывали глаза и не соглашаются на меньшее просто, чтобы иметь статус «в отношениях» или штамп в паспорте», - добавила коуч.

Подробнее о том, почему мужчинам и женщинам сложно найти партнера, читайте в нашем материале.