Косметолог назвала основные запросы пациентов при увеличении губ

Косметолог также отметила, что ежедневно в клинику обращаются в среднем два-три пациента, а перед праздниками и в «классический период» отпусков спрос на процедуру значительно возрастает.

При этом следует помнить, что это серьезное вмешательство, которое требует соответствующих знаний. Поэтому важно выбрать грамотного специалиста.

К основным осложнениям после процедуры относят синяки, отечность и неравномерное распределение филлера. Также может наблюдаться значительное увеличение объема губ после совершенных манипуляций. При этом своего пика отек достигает на второй день после процедуры и постепенно проходит в течение семи, иногда 10 дней.

В некоторых случаях врач может отказать в проведении пластики. Так, например, запрещается увеличивать губы в следующих случаях:

герпес в активной стадии;

беременность;

лактация;

аутоиммунные заболевания, включая сахарный диабет 1 типа;

эпилепсия.

Косметолог также может отказать в проведении процедуры при наличии у пациента старого филлера, который мигрировал за контур губ. В этом случае рекомендуется сначала убрать его с помощью инъекции специального препарата. Как правило, для выведения филлера используются ферментативные препараты на основе фермента гиалуронидазы (Лонгидаза, Лидаза, Линераза и прочие). Они разрывают связи между молекулами, и продукты расщепления выводятся организмом.

Кроме того, врач может не согласиться на проведение контурной пластики, если считает, что дальнейшее увеличение губ будет неэстетичным или приведет к нежелательным последствиям.

Полный текст статьи «Страшная красота: зачем девушкам губы XXL и что об этом думают мужчины» читайте здесь.