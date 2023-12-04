ЭКСКЛЮЗИВЫ
13:32, 04 декабря 2023
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Косметолог назвала основные запросы пациентов при увеличении губ

Косметолог Бухурова назвала основные запросы пациентов при увеличении губ .

Косметолог назвала основные запросы пациентов при увеличении губ

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С развитием индустрии красоты все больше людей обращаются к контурной пластике губ для улучшения внешнего вида. Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники RealClinic Альбина Бухурова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, с какими запросами сейчас обращаются пациентки и как подготовиться к процедуре, чтобы избежать осложнений.

По словам специалиста, тренд на пышные губы начал постепенно трансформироваться. Если в самом начале женщины хотели сделать губы чем больше, тем лучше, то сейчас главным пожеланием стал не объем, а форма.

«Чаще всего обращаются за тем, чтобы придать небольшую припухлость губам. Также популярны пожелания улучшить форму, разгладить морщины, добавить объема или приподнять углы рта. При этом многие пациенты стремятся к более естественным и симметричным губам, избегая слишком выраженных или неестественных изменений».

Альбина Бухурова

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники RealClinic

Косметолог также отметила, что ежедневно в клинику обращаются в среднем два-три пациента, а перед праздниками и в «классический период» отпусков спрос на процедуру значительно возрастает.

При этом следует помнить, что это серьезное вмешательство, которое требует соответствующих знаний. Поэтому важно выбрать грамотного специалиста.

К основным осложнениям после процедуры относят синяки, отечность и неравномерное распределение филлера. Также может наблюдаться значительное увеличение объема губ после совершенных манипуляций. При этом своего пика отек достигает на второй день после процедуры и постепенно проходит в течение семи, иногда 10 дней.

В некоторых случаях врач может отказать в проведении пластики. Так, например, запрещается увеличивать губы в следующих случаях:

  • герпес в активной стадии;
  • беременность;
  • лактация;
  • аутоиммунные заболевания, включая сахарный диабет 1 типа;
  • эпилепсия.

Косметолог также может отказать в проведении процедуры при наличии у пациента старого филлера, который мигрировал за контур губ. В этом случае рекомендуется сначала убрать его с помощью инъекции специального препарата. Как правило, для выведения филлера используются ферментативные препараты на основе фермента гиалуронидазы (Лонгидаза, Лидаза, Линераза и прочие). Они разрывают связи между молекулами, и продукты расщепления выводятся организмом.

Кроме того, врач может не согласиться на проведение контурной пластики, если считает, что дальнейшее увеличение губ будет неэстетичным или приведет к нежелательным последствиям.

Полный текст статьи «Страшная красота: зачем девушкам губы XXL и что об этом думают мужчины» читайте здесь.

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