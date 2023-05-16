Как избежать преждевременного старения кожи: мнение врача-дерматолога Ильиной
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Забота о коже занимает большое количество нашего времени. И чтобы слишком рано она не потеряла свои свойства, необходимо повысить качество ухода, а также пересмотреть образ жизни. О причинах, которые ухудшают состояние кожи, сайту-изданию «Страсти» рассказала врач-дерматолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Яна Ильина.
Старение — естественный физиологический процесс, который сопровождается характерными изменениями в каждой возрастной группе. В результате организм утрачивает способность поддерживать гомеостаз (саморегуляцию), снижает свои регенеративные, антиоксидантные и защитные способности.
Яна Ильина
Врач-дерматолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr
По словам специалиста, у каждого человека процессы старения запускаются по-разному. До 25 лет собственные резервы помогают коже оставаться молодой и красивой. Эластин, коллаген и гиалуроновая кислота вырабатываются в достаточном количестве, а их дефициты появляются только при различных внутренних дисбалансах или негативном воздействии окружающей среды.
«Если до 30 лет эпидермис обновляется один раз в месяц, то к 55 годам этот процесс происходит раз в два месяца. Параллельно с этим утолщается роговой слой, кожа становится менее эластичной и увлажненной, появляются сетки морщин, складок, пигментных пятен, снижается тургор кожи (сочетание эластичности и упругости)», - поясняет врач-дерматолог.
Существует несколько теорий старения кожи, но нет единой, поэтому наука придерживается влиянию нескольких. Так, причины раннего старения кожи можно разделить на две группы — внутренние и внешние.
Внутренние связаны с генетической предрасположенностью к раннему старению кожи, с определенными гормональными нарушениями и гликацией. Последняя — необратимая химическая реакция, которая происходит в результате присоединения сахаров (углеводов) к белкам. В результате гликированные белки накапливаются в клетках и разрушают поддерживающий «каркас» кожи, что приводит к старению.
Внешними причинам выступают УФ-излучение, курение, неправильное питание, стресс и неблагоприятный климат.
Но также у современного человека существуют привычки, которые могут усилить негативное влияние на кожу и вызвать преждевременное старение:
• Отсутствие в домашнем уходе солнцезащитных средств (негативное влияние УФ-лучей, приводит к фотостарению). Использование солнцезащитных средств, соответственно, снижает повреждающее действие воздействия ультрафиолета.
• Несбалансированное питание, дефициты витаминов и микроэлементов также приводят к сухости, снижению заживляемости кожи, высыпаниям и тусклому цвету. Поэтому необходимо 1-2 раза в год проходить комплексное обследование.
• Неправильный домашний уход или его отсутствие. Грамотно подобранный домашний уход способствует поддержанию увлажнённости и ровного цвета лица.
• Отсутствие полноценного сна приводит к нарушениям регенерации кожи.
• Наличие вредных привычек и стресса также ведет ухудшению качества кожи.
• Употребление большого количества сладостей ведет к разрушению коллагена, а соответственно снижается тонус кожи.
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