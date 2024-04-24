«Корпоративы никто не отменял»: продюсер высказался о карьере пропавшего Баскова

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал новость о том, что народный артист России Николай Басков стал пятым ведущим премии «Муз-ТВ». Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался продюсер, Баскову по-прежнему удается оставаться актуальным благодаря следованию трендам. При этом, как считает Бабичев, творчество музыканта в последние годы перестало соответствовать его реальным вокальным возможностям, поскольку он ударился в коммерцию.

«Он в форме, несмотря ни на что. Делает модные вещи по звучанию, старается быть в тренде. Однако меня не покидает ощущение, что его вокальные возможности созданы не для того творчества, которое он транслирует сейчас. Мы все помним, с чего он начинал. Мне кажется, что Монсеррат Кабалье сейчас с легкой саркастической улыбкой смотрела бы на то, что делает Басков, потому что задатки есть, возможности есть, но коммерция есть коммерция. Видимо, в какой-то момент Басков выбрал зарабатывать тем, что слушает народ и за что платит. Платят у нас за легкое и незатейливое, без особой смысловой нагрузки — два притопа, два прихлопа», — заявил Бабичев.

Музыкальный критик также предположил, что доходы натурального блондина в последнее время вряд ли уменьшились, поскольку он активно работает на частных мероприятиях. Он добавил, что зачастую Басков участвует в корпоративах в качестве ведущего.

«Что касается его заработков, то хочу сказать, что корпоративы никто не отменял. Причем Николай выступает не только как певец, но и как ведущий. Честно говоря, он делает это хорошо. Нечасто встретишь артиста вокального жанра, который так умеет взаимодействовать с публикой, всегда поддерживать к себе интерес. <...> Мне кажется, что именно такой человек и должен быть пятым ведущим», — заключил он.

Ранее Басков заявил, что не страдает от нехватки внимания женщин.