«Кормит несколько шотландских городов»: капитан Иван Морозов объяснил, как устроен бизнес на Лох-несском чудовище

Некоторые шотландские города, расположенные неподалеку от Лох-несского озера, кормятся за счет легенды о чудище в нем. Туристы каждый раз отправляются на водоем в надежде отыскать его, но возвращаются ни с чем. И таких рейсов в день могут быть десятки, рассказал капитан яхты «Нерпа» Иван Морозов в интервью сайту «Страсти».

Моряк побывал в Шотландии во время туристической экспедиции. По словам Ивана, он видел, как люди спешат запечатлеть чудовище и верят всему тому, о чем им рассказывают местные гиды в килтах. Последние ходят по загадочному озеру и обещают приезжим показать Несси, но каждый раз путешественники возвращаются ни с чем.

«Они с горящими глазами записывались на экскурсию. Через 45 минут туристы возвращались и шотландец объявлял, что в этот раз найти чудовище не удалось, но, может быть, получится в другой. После этого мужчина встречал следующий автобус и увозил еще одну группу. Таких рейсов в день у него могло быть по 10−15. Получается, что это Лох-несское чудовище кормит несколько шотландских городов таким образом», — рассказал капитан.

Ранее Иван Морозов поделился историей, как на его коллег напали пираты в районе Сомали. По словам моряка, для того чтобы выдерживать осаду, на судах разработали специальное помещение.