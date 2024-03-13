Концертный директор рассказала, как изменится заработок Лолиты после скандала

В середине марта Лолита Милявская впервые за 2,5 месяца вышла в свет. Она стала гостьей пресс-завтрака федерального канала, во время которого ее объявили ведущей «Премии МУЗ-ТВ 2024». Кажется, что после скандала из-за «голой» вечеринки карьера Лолиты вновь набирает обороты. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» концертный директор Ольга Оркина рассказала, что станет с ее заработком после снятия бойкота.

Ольга сообщила, что до бойкота у Милявской был высокий гонорар. Только за одно выступление она могла заработать до 4,5 млн рублей, а в ее райдере были прописаны люкс-номера и машины бизнес-класса. Эксперт убеждена: скандал с «голой» вечеринкой никак не повлияет на ее дальнейший заработок.

«Ее гонорар не изменится. Люди ждут Лолиту, значит, и организаторы тоже. Платить будут так же, как и платили. Посмотрите, Анна Асти вышла на сцену и собрала много людей», — высказалась Ольга.

Концертный директор вспомнила о Филиппе Киркорове, который, как и Лолита, посетил скандальное мероприятие в 2023 году. Ольга отметила, что певец сумел вернуться «в обойму» быстрее, чем Милявская. По ее мнению, Киркоров не обошелся без помощи влиятельных людей.

«У неё не было таких проектов и возможностей, как у Филиппа Киркорова, которые позволили ему быстро вернуться «в обойму». Например, в шоу «Маска» он был ключевым членом жюри и смог воспользоваться своими связями, которых нет у Лолиты. Очевидно, что за Филиппа кто-то вступился», — резюмировала концертный директор

Полный текст сайта «Страсти» о жизни Лолиты после вечеринки Насти Ивлеевой читайте здесь.