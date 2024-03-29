Концертный директор Оркина заявила о безразличии Пугачевой на статус иноагента

В марте 2024 года стало известно о том, что начата процедура по признанию Аллы Пугачевой иноагентом. Что будет с карьерой певицы после внесения в реестр? Об этом изданию «Страсти» рассказала концертный директор Ольга Оркина.

Концертный директор сообщила, что статус иноагента пугает знаменитостей. Дело в том, что после внесения в реестр, они лишаются многих источников заработков. При этом эксперт отметила, что статус иноагента никак не отразится на карьере Аллы Пугачевой.

«Она свое заработала в молодости, во время «золотых времен». Певица совершенно не нуждается в гастролях или турах, съемках в рекламе ради заработка», — высказалась Оркина.

Алла Пугачева уже давно не выступает в России, зато продолжает концертную деятельность за рубежом. Концертный директор уверена: иностранная публика не обратит внимание на новый статус певицы: ее востребованность и расценки останутся на прежнем уровне.

«Алла Борисовна станет одним из иноагентов, которые будут работать уже окончательно не на аудиторию РФ. Говорить о реакции слушателей и поклонников сложно, ведь зачастую статус не вызывает у аудитории такого негатива. Вероятно, я опираюсь на мнение молодежи, а ведь у Пугачевой более взрослая аудитория, старых взглядов. Их реакции мне пока не известна. Алла Борисовна ушла на пенсию, а статус «иноагента» для пенсионера не так страшен. Пугачевой безразлично, она показывает и транслирует свой пофигизм с 2022 года», — сообщила Оркина.

Полный текст сайта «Страсти» о творческой судьбе Аллы Пугачевой читайте в этом материале.