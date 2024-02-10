Концертное агентство певицы Алсу оказалось убыточным на 2,7 млн рублей, об этом стало известно «Страстям».

Как следует из открытых источников, компания певицы Алсу ООО «Эксклюзив арт» в 2023 году ушла в минус. Доход организации за прошлый год составил ноль рублей, тогда как расходы — 2,7 млн рублей.

Отметим, что ООО «Эксклюзив арт» занимается организацией концертов — компания уже попадала в СМИ в мае 2023 года. Тогда в прессе сообщали о блокировке счетов организации. Причиной этого стало то, что «Эксклюзив арт» не предоставляла налоговые декларации с мая 2022 года. Позже решение о блокировке счетов было отменено.

ООО «Эксклюзив арт» ранее принадлежал товарный знак ALSOU. Кроме этого, на фирму зарегистрирован официальный сайт певицы.

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