«Кому-то очень не нравилось то, чем я занимаюсь»: Александрина Олексюк о пережитом хейте

Александрина Олексюк рассказала, как столкнулась с хейтом от ровесников. Актриса вспомнила о реакции знакомых на ее популярность в беседе с сайтом «Страсти».

Александрина Олексюк с 15-ти лет находится на съемочной площадке: публика видела ее в рекламе маркетплейса, популярных комедиях. Как выяснилось, ровесники неоднозначно отреагировали на успех актрисы. Кто-то поддержал начинания Александрины, а кто-то, наоборот, раскритиковал.

«Если говорить о подростках, то мнения разделились. Кому-то очень не нравилось то, чем я занимаюсь. Я даже столкнулась с хейтом. Кто-то отнесся к этому нейтрально, а кто-то, наоборот, поддержал меня», — призналась актриса.

По словам Александрины, сама она спокойно относилась к медийности и без труда совмещала съемки с учебой.

«Когда я была младше, то относилась к своей медийности достаточно спокойно. Она вызывала только улыбку на лице. А насчет учебы — совмещать было несложно», — заявила Олексюк.

Полное интервью Олексюк о съемках в кино, вещем сне и браке с Марком Горобцом читайте здесь.