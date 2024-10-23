Композитор Олег Влади рассказал, почему Николай Басков не исполняет его песни

Олег Влади рассказал, почему Николай Басков не исполняет его песни. Композитор вспомнил о несостоявшемся сотрудничестве с певцом в беседе с сайтом «Страсти».

Олег Влади и Николай Басков являются не только коллегами по шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», но и давними друзьями. По словам Олега, Николай стал для него наставником и старшим братом, который не раз помогал и поддерживал в сложных ситуациях. Будучи близкими людьми, Влади и Басков пытались создать творческий тандем: певец приобрел у композитора 6 песен, но спустя годы так и не исполнил их. Как выяснилось, совместным планами мешали различные обстоятельства в виде подготовок к шоу или неотложных премьер.

«Много песен он купил, не чтобы как-то поддержать и сделать вид, что ему это интересно и нужно. Он действительно каждую песню со мной обсуждал, в каких-то произведениях мы что-то меняли и дорабатывали под него, переписывали текст, меняли мелодию. Но вмешивались какие-то обстоятельства: наступала подготовка к большому шоу, или нужно было выпустить песню какого-то другого автора к творческому вечеру, к юбилею и так далее. То есть медиапланы постоянно менялись. Из каких-то песен, мне кажется, Коля просто постепенно вырастал. И то, что было актуально для него в том же 2010 году, переставало быть актуальным в 2015», — высказался Олег.

По словам Влади, для него важна дружба с Басковым, и если ради нее нужно пожертвовать музыкой, то он готов на это пойти.

«Высшими силами так назначено, что мы, наверное, можем с ним только дружить. И ради этой дружбы, такой настоящей, большой, отдающей, предполагающей помощь и поддержку, нужно чем-то пожертвовать. И, наверное, в жертву этому принесена музыка. Коля сказал: «Ой, ты все придумываешь, драматизируешь, это все обстоятельства!». Но я верю в такие вещи, в энергию», — резюмировал композитор и автор песен.

Полное интервью Олега Влади о работе со звездами и судействе в шоу «Ну-ка, все вместе!» читайте здесь.