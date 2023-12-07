Композитор Леонид Овруцкий объяснил, как научиться понимать классическую музыку

Композитор Леонид Овруцкий опроверг мнение, что классическая музыка подходит не всем. По его мнению, ее можно научиться не только понимать, но и любить. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

Солист группы «Кватро» категорически не согласен с тем, что классика – только для избранных элит. Сам он с детства видел буквально пропасть между классической музыкой и людьми, желающими понять ее.

«Поэтому мне хотелось сделать классику понятной для большего количества людей. Первая концертная программа группы «Кватро» – это попытка интерпретировать классическую музыку в облегченной и доступной форме», - поделился Леонид.

По его словам, классику может понять каждый. Главное – захотеть этого и начать изучать.

«Классика не является современным музыкальным языком, она написана совсем в другое время. Это то же самое, что сказать «китайский язык подходит не всем». Он правда подходит не всем, но, если вы начнете его изучать, возможно, поймете, что вам говорит человек на этом языке. В сложной классической музыке каждый может найти свои глубокие, важные смыслы», - рассказал композитор.

Полное интервью портала «Страсти» с Леонидом Овруцким о музыке, группе «Кватро» и отцовстве читайте на нашем сайте.