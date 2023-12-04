Комплексы из-за внешности: названа главная ошибка в борьбе с низкой самооценкой

Косметология не стоит на месте, и большинство девушек мечтают что-то изменить в себе. Одна из самых доступных, хотя и не самых дешевых процедур — это увеличение губ. Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему женщины готовы на все, лишь бы что-то улучшить в себе.

По словам специалиста, постоянное увеличение губ, когда девушка снова и снова добавляет объема — это тревожный симптом, и важно вовремя обратить на него внимание.