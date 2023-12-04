Комплексы из-за внешности: названа главная ошибка в борьбе с низкой самооценкой
Психолог Мурзагалиева объяснила стремление увеличивать губы низкой самооценкой .
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Косметология не стоит на месте, и большинство девушек мечтают что-то изменить в себе. Одна из самых доступных, хотя и не самых дешевых процедур — это увеличение губ. Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему женщины готовы на все, лишь бы что-то улучшить в себе.
По словам специалиста, постоянное увеличение губ, когда девушка снова и снова добавляет объема — это тревожный симптом, и важно вовремя обратить на него внимание.
«К сожалению, просто так, от скуки, ни одна любящая себя девушка прибегать к подобному выбору услуг не будет. В большинстве случаев встает вопрос заниженной самооценки, отсутствия любви к себе, принятия себя и ощущения самоценности. Но это касается не только накачанных губ. Элементарно, многие девушки стесняются и не представляют себя без макияжа».
Алина Мурзагалиева
Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets
Психолог рекомендовала сначала задать себе вопрос: «А что я буду чувствовать по отношению к себе, если я оставлю все как есть в своей внешности?». Как только в голову придет самый первый ответ, это и будет означать то, как женщина на самом деле относится к себе.
Важно признаться себе в том, что отношение к себе не такое, какое бы хотелось на самом деле. Честный разговор с самим собой и будет служить для женщины первым шагом на исцеление и решение данного вопроса.
«Безусловно, каждая девушка, решившая прибегнуть к бьюти-услугам, ожидает мгновенных изменений в своей жизни, ее состоянии и, во многих случаях, появления в жизни того самого единственного. Но все это работает совсем не так: меняется внешнее, но не внутреннее состояние. Мужчины же идут именно на внутреннее состояние женщины, ее уверенность и любовь к себе, а не на измененную внешность».
Алина Мурзагалиева
Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets
Женщина с заниженной самооценкой начинает сравнивать себя с другими, ищет в себе изъяны и постоянно говорит, что с ней что-то не так. К сожалению, за «маской» всегда будет стоять реальная истина, которую очень больно осознавать. Как только женщина решает что-то изменить в своем внутреннем мире, у нее повышается самооценка, улучшается качество жизни, она встречает достойного мужчину, и от нее исходит та самая женская энергетика, которой обладает каждая от природы.
Полный текст статьи «Страшная красота: зачем девушкам губы XXL и что об этом думают мужчины» читайте здесь.