Компенсация, распределение и сдача в аренду: юрист рассказала, как делится ипотека при разводе супругов

Раздел ипотечного имущества один из вопросов при бракоразводном процессе, требующий консультации специалиста. В первую очередь это необходимо для того, чтобы избежать вреда для каждой из сторон. Сайт «Страсти» решил выяснить, как бывшие супруги могут без судебных тяжб решить это вопрос, и обратился за комментарием к юристу Ксении Корсуковой.

По словам эксперта, выход из непростой ситуации есть. Так, кредит можно переоформить на одного из бывших партнеров. При этом один из них отказывается от своей доли в имуществе, а вторая сторона берет все обязательства по ипотеке на себя.

При этом тот, кто отказался от своей доли, может потребовать компенсацию половины суммы уже выплаченных банку взносов за время, пока пара была в браке. Кроме того, возможен еще один способ.