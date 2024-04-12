Компенсация, распределение и сдача в аренду: юрист рассказала, как делится ипотека при разводе супругов
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Раздел ипотечного имущества один из вопросов при бракоразводном процессе, требующий консультации специалиста. В первую очередь это необходимо для того, чтобы избежать вреда для каждой из сторон. Сайт «Страсти» решил выяснить, как бывшие супруги могут без судебных тяжб решить это вопрос, и обратился за комментарием к юристу Ксении Корсуковой.
По словам эксперта, выход из непростой ситуации есть. Так, кредит можно переоформить на одного из бывших партнеров. При этом один из них отказывается от своей доли в имуществе, а вторая сторона берет все обязательства по ипотеке на себя.
При этом тот, кто отказался от своей доли, может потребовать компенсацию половины суммы уже выплаченных банку взносов за время, пока пара была в браке. Кроме того, возможен еще один способ.
В имуществе выделяются доли мужа и жены, а кредит (ипотека) разбивается на два. В этом случае оба заемщика рассчитываются с банком по собственному кредитному договору. Но существует нюанс: жилье должно оставаться в собственности бывших супругов до полного погашения обоих кредитов.
Ксения Корсукова
юрист
Также в период действия договора на ипотеку супруги имеют право сдавать недвижимость в аренду. За счет этого можно выплачивать обязательства кредитному учреждению. А после выплаты суммы всего долга — продать недвижимость и поделить деньги пропорционально своим долям, заключила юрист.
Полную версию статьи о том, как делится ипотечное имущество при разводе в 2024 году, вы можете посмотреть на сайте «Страсти» по этой ссылке.