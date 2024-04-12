Как делится ипотека при разводе супругов
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Порой долгосрочные планы оказываются под угрозой срыва из-за непредвиденных жизненных обстоятельств. Ещё вчера два близких человека грезили о совместном будущем в квартире, которая должна была стать их семейным гнездом, а уже сегодня от прежней гармонии не осталось и следа. Жилище мечты становится камнем преткновения для уже бывших супругов. И если с необременной квартирой все просто и понятно, то что делать с ипотечной недвижимостью?
Так же, как и собственное жилье, банковская квартира по умолчанию считается совместно нажитым имуществом. А поэтому в случае развода таким же образом делится между бывшими супругами пополам. Даже при условии того, что договор о покупке оформляется на кого-то одного.
Возможно ли решить вопрос раздела ипотеки и недвижимости мирным путем? По словам юриста Ксении Корсуковой, такой сценарий вполне реален. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт дала советы для досудебного урегулирования подобной ситуации.
Кто оплачивает ипотеку после развода
Развод всегда дело неприятное для всех сторон. И неважно по согласию ли расходятся супруги или нет. Так как расторжение брака влечет за собой много бумажной волокиты, в том числе с разделом имущества.
Общенажитое имущество чаще всего и становится камнем преткновения в бракоразводных делах. Особенно, если, например, квартира куплена в ипотеку. Одна из сторон обычно размышляет так: ты здесь остаешься жить, значит, тебе ипотеку и платить. Но не все так просто.
Корсукова Ксения
юрист
Здесь действует классическое правило, если ипотечная недвижимость была куплена в браке, то она считается совместно нажитым имуществом и при разводе делится пополам. При этом неважно на кого из супругов оформлен договор.
Существует один минус
Но при ипотеке существует один минус — недвижимость находится в залоге у банка и любые сделки с ним проходят только с разрешения кредитора. Поэтому при разделе такого имущества при разводе требуется согласование с банком.
Если со стороны кредитора (банка) нет возражений, тогда супруги распределяют доли в имуществе и фиксируют это у нотариуса, Если же возражения есть, то здесь необходимо действовать только через суд.
Корсукова Ксения
юрист
Раздел ипотечного имущества проходит быстрее и проще при наличии заключенного между супругами брачного договора. О его условиях информируется банк еще на этапе подписания договора при оформлении ипотеки.
Раздел квартиры в ипотеке при разводе без вреда для сторон
Так как же все-таки разделить ипотечное имущество без вреда для обеих сторон? По словам Корсуковой, выход есть:
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Кредит возможно переоформить на одного из супругов. При этом супруг отказывается от своей доли в имуществе и вторая сторона берет все обязательства по ипотеке на себя. При этом тот, кто отказался от своей доли, может потребовать компенсацию половины суммы уже выплаченных банку взносов за время, пока пара была в браке.
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В имуществе выделяются доли мужа и жены, а кредит (ипотека) разбивается на два. В этом случае оба заемщика рассчитываются с банком по собственному кредитному договору. Но существует нюанс: жилье должно оставаться в собственности бывших супругов до полного погашения обоих кредитов.
В период действия договора на ипотеку супруги имеют право сдавать недвижимость в аренду и за счет этого выплачивать обязательства банку. А после выплаты суммы всего долга — продать недвижимость и поделить деньги пропорционально своим долям.
Корсукова Ксения
юрист
Исковая давность раздела имущества
Если все-таки договорится не получается, то при обращении в суд следует знать о 7 пункте статьи 38 СК РФ, в котором установлен срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества — 3 года. Срок исчисляется с момента, когда один из бывших супругов узнал о нарушении его прав.
Например, супруга провела сделку по продаже общей недвижимости, не разделенной при расторжении брака. О факте продажи она не сообщила и не компенсировала долю партнера. Супруг в течение трех лет имеет право подать в суд на бывшую жену с требованием о разделе денежных средств с продажи жилья.