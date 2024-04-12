Порой долгосрочные планы оказываются под угрозой срыва из-за непредвиденных жизненных обстоятельств. Ещё вчера два близких человека грезили о совместном будущем в квартире, которая должна была стать их семейным гнездом, а уже сегодня от прежней гармонии не осталось и следа. Жилище мечты становится камнем преткновения для уже бывших супругов. И если с необременной квартирой все просто и понятно, то что делать с ипотечной недвижимостью?

Так же, как и собственное жилье, банковская квартира по умолчанию считается совместно нажитым имуществом. А поэтому в случае развода таким же образом делится между бывшими супругами пополам. Даже при условии того, что договор о покупке оформляется на кого-то одного.

Возможно ли решить вопрос раздела ипотеки и недвижимости мирным путем? По словам юриста Ксении Корсуковой, такой сценарий вполне реален. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт дала советы для досудебного урегулирования подобной ситуации.

Кто оплачивает ипотеку после развода

Развод всегда дело неприятное для всех сторон. И неважно по согласию ли расходятся супруги или нет. Так как расторжение брака влечет за собой много бумажной волокиты, в том числе с разделом имущества.