Компания певца Кирилла Андреева из «Иванушек» заработала 3,3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно открытым данным, солист «Иванушек International» Кирилл Андреев владеет долей в компании ООО «ЭКО ТРЕНД». Организация занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

В 2023 году компания заработала 3,3 миллиона рублей. При этом чистая прибыль организации Андреева составила всего 122 тысячи рублей.

Известно также, что в мае 2024 года ООО «ЭКО ТРЕНД» задолжало по налогам 26 тысяч рублей, однако вскоре долги были погашены.

Ранее мы писали о том, что 24-летний сын Кирилла Андреева купил квартиру. Андреев-младший объяснил, что они продали подаренную им «двушку» и купили недвижимость на юго-западе Москвы в ипотеку.