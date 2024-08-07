Компания Эмина Агаларова задолжала 431 тысячу рублей налогов. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно открытым источникам, компания Эмина Агаларова ООО «ЭМИН РЕКОРДЗ» по состоянию на 10 мая 2024 года недоплатила в ФНС 431 тысячу рублей. Погасил ли Агаларов этот долг к настоящему моменту, неизвестно. В карточке указано, что компания певца не заплатила налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Напомним, Эмин Агаларов занимается не только музыкой, но и бизнесом. Так, он является учредителем 65 компаний, среди которых рестораны, стоматологические клиники и фитнес-залы.

В мае 2023 года Агаларов-младший вышел из бизнеса отца Crocus Group. Это решение он объяснял тем, что занимается слишком большим количеством собственных проектов, на которые не хватает времени.

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