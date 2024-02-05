Компания Анны Asti задолжала несколько миллионов рублей

Музыкальный лейбл Анны Asti задолжал налоговой 7,5 миллионов рублей, об этом стало известно «Страстям».

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, является учредителем музыкального лейбла Fenix Music. О запуске организации певица рассказывала в сентябре 2023 года. Лейбл был создан для того, чтобы помочь раскрутиться молодым артистам.

Как стало известно из открытых источников, ООО «ФЕНИКС МЬЮЗИК» задолжала налоговой службе 7 593 875 рублей. Самой солидной частью долга является налог на прибыль (4 миллиона рублей). Кроме этого, компания певицы не платит налог на добавленную стоимость (3,4 миллиона рублей). На существующую задолженность из-за просрочки начислили пени в размере 69 тысяч рублей.

Отметим, что за 2022 год ООО «ФЕНИКС МЬЮЗИК» ушла в минус по чистой прибыли — заработок компании составил -812 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка заявила, что хочет сделать пластическую операцию, как Анна Asti.