Колопроктолог Паршин: почему после 40 лет нужно проверять кишечник

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) — один из наиболее чувствительных органов. Жалобы на его работу могут являться предвестниками опасных проблем. Какие обследования стоит пройти? Почему после 40 лет стоит проверить состояние пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника, даже если нет никаких жалоб? Об этом порталу «Страсти» рассказал врач высшей категории, хирург, колопроктолог, эндоскопист Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Евгений Паршин.

По словам специалиста, «золотым стандартом» диагностики заболеваний ЖКТ считается эндоскопия. Этот наиболее информативный метод позволяет детально оценить состояние этого органа, выявить органическую патологию, а также неспецифические воспалительные заболевания, исключить онкологию (наличие дисплазии, полипов, плоских или углубленных поражений).

Стоит отметить, что рак толстого кишечника занимает одну из лидирующих позиций среди онкологических заболеваний, и только в 5-10% случаев его появление обусловлено наследственной предрасположенностью. Поэтому обследование кишечника врач рекомендует проходить не только тем, у кого в семье были случаи кишечной патологии.

Красные «флажки»:

• кровь, слизь, гной в стуле;

• изменения цвета стула;

• боль, зуд и жжение в области анального отверстия;

• чувство неполного опорожнения кишечника и ложных тенезмов (позывов к дефекации);

• продолжительные запоры;

• жидкий стул более 2-3-х недель.

Дополнительные поводы для диагностики кишечника:

• возраст — патологии кишечника чаще выявляются у людей старше 40 лет;

• воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона и неспецифический язвенный колит;

• питание с низким содержанием клетчатки — отсутствие или низкое содержание в рационе овощей и фруктов;

• избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни;

• вредные привычки — алкоголь, курение;

• наследственность.

«Кишечник имеет несколько отделов и в зависимости от того, что именно нужно исследовать, выбирается и метод эндоскопической диагностики. По своей сути они очень похожи — выполняются с использованием гибкого оптического прибора и под видеоконтролем, но могут отличаться инструментарием», - подчеркивает специалист.

Методы эндоскопического обследования:

• колоноскопия — незаменимое исследование внутренней поверхности толстого кишечника;

• ректосигмоскопия — позволяет оценить состояние прямой и сигмовидной кишки;

• ректоскопия — предполагает осмотр прямой кишки.

Диагностика с комфортом

Сегодня есть возможность пройти обследование кишечника «во сне» (с использованием медикаментозной седации) и с применением подогретого до температуры человеческого тела углекислого газа (CO2), что позволяет избежать основных побочных эффектов — боли и вздутия живота, которые возникали раньше при введении в кишечник атмосферного воздуха. Вместе с тем колоноскопия с CO2 сокращает время диагностики и период восстановления, а также делает возможным выполнение других исследований (ирригоскопии или УЗИ брюшной полости) в тот же день — уже через 60 минут после процедуры и без дополнительной подготовки, заключил Евгений Паршин.

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