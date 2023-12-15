Когда выгодно покупать и продавать жилье: эксперт по недвижимости Жиганова

Понятие сезонности характерно для всех сфер жизни, в том числе в сфере недвижимости. Учитывая данное обстоятельство, можно выгодно продать или купить квартиру в определенный период. Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова поделилась с порталом «Страсти» секретами, как это сделать, и главное – когда.

«Сформирован, так называемый, деловой сезон — с сентября по май. Именно в этот период объекты недвижимости особенно популярны как в покупке, так и продаже», - отметила специалист.

Зимние месяцы

Обычно заметная тишина сохраняется первые двадцать дней января. На рынке мало предложений, а покупатели еще не озадачены поиском жилья. Это все происходит по причинам отпускных, выходных дней и больших трат на другие вещи. Некоторые агентства и риелторы даже уходят на отдых в эти даты, подчеркивает Жиганова.

Постепенно, к концу января начинают появляться свежие объявления. Понемногу растет и спрос. При этом стоимость объектов все еще высокая, поскольку не опустел ажиотаж после новогодних праздников. В эти дни рынок только начинает изучать новый сезон и определять тенденции.

В зимние месяцы чаще всего запрос идет на недорогие объекты из сегмента эконом, так как способность покупателя еще не выросла. А уже к весне спрос постепенно увеличивается, что и дает толчок для повышения цен.

Весенние месяцы

Заметный рост предложений для продажи и покупки квартир отмечается с конца марта по середину апреля. Цены, все также, не падают. Покупатели готовы взять квадратные метры без чистовой отделки, а ремонтом заняться уже летом.