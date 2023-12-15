Когда выгодно покупать и продавать жилье: эксперт по недвижимости Жиганова
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Понятие сезонности характерно для всех сфер жизни, в том числе в сфере недвижимости. Учитывая данное обстоятельство, можно выгодно продать или купить квартиру в определенный период. Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова поделилась с порталом «Страсти» секретами, как это сделать, и главное – когда.
«Сформирован, так называемый, деловой сезон — с сентября по май. Именно в этот период объекты недвижимости особенно популярны как в покупке, так и продаже», - отметила специалист.
Зимние месяцы
Обычно заметная тишина сохраняется первые двадцать дней января. На рынке мало предложений, а покупатели еще не озадачены поиском жилья. Это все происходит по причинам отпускных, выходных дней и больших трат на другие вещи. Некоторые агентства и риелторы даже уходят на отдых в эти даты, подчеркивает Жиганова.
Постепенно, к концу января начинают появляться свежие объявления. Понемногу растет и спрос. При этом стоимость объектов все еще высокая, поскольку не опустел ажиотаж после новогодних праздников. В эти дни рынок только начинает изучать новый сезон и определять тенденции.
В зимние месяцы чаще всего запрос идет на недорогие объекты из сегмента эконом, так как способность покупателя еще не выросла. А уже к весне спрос постепенно увеличивается, что и дает толчок для повышения цен.
Весенние месяцы
Заметный рост предложений для продажи и покупки квартир отмечается с конца марта по середину апреля. Цены, все также, не падают. Покупатели готовы взять квадратные метры без чистовой отделки, а ремонтом заняться уже летом.
Самым плодовитым месяцем по количеству сделок в недвижимости считается май. Многие семьи с детьми начинают решать вопрос улучшения жилищных условий и повышают запрос на квартиры большей площади или в лучшем районе. Как правило, эту задачи они планируют закрыть до сентября, пока не начался учебный год.
Марианна Жиганова
Эксперт по недвижимости
В мае повышается спрос и на элитные объекты. Если вы пропустили первую волну продажи или покупки квартиры премиум класса, попробуйте дождаться второго захода — с сентября по декабрь.
Объекты бизнес-класса также желательно успеть реализовать до майских праздников, добавляет эксперт.
По словам Жигановой, следующий период тишины на рынке – с 1 по 10 мая. В это время мало кто заинтересован продажей или покупкой объектов. А уже от 10 числа начинается экспресс осмотр квартир, чтобы успеть завершить сделку до лета.
Летние месяцы
В теплое время года наблюдается снижение цен на квартиры и другие объекты недвижимости. Причиной тому является нежелание обременять себя поиском вариантов и бюрократическими задачами в жаркие дни. Летом продавцы чаще всего соглашаются на торг для быстрого завершения сделки.
«Те, кто боится подорожания квартир к осени, стараются найти нужный объект в середине лета. В этом месяце хорошо идти сразу на продажу старого объекта и покупку нового. Не стоит откладывать эту задачу до осени. Помните, чем больше спрос, тем быстрее растет цена», - заключила эксперт.
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