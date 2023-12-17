Когда уборка превращается в манию: чем опасно помешательство на чистоте

Казалось бы, что может быть плохого в стремлении наводить порядок дома? На первый взгляд, такого человека стоит только похвалить. Но, если копнуть глубже, можно обнаружить, что за мнимой педантичностью скрывается настоящая мания. Эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала порталу «Страсти», чем опасна ежедневная уборка.

По словам специалиста, желание наводить чистоту – естественная тяга человека. Людям хочется находиться в пространстве без неприятных запахов, а также исключить любые риски для здоровья, своевременно выбрасывая мусор и не допуская появления плесени.