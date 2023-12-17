Когда уборка превращается в манию: чем опасно помешательство на чистоте
Эксперт по чистоте Гершензон ответила, почему не стоит убираться каждый день.
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Казалось бы, что может быть плохого в стремлении наводить порядок дома? На первый взгляд, такого человека стоит только похвалить. Но, если копнуть глубже, можно обнаружить, что за мнимой педантичностью скрывается настоящая мания. Эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала порталу «Страсти», чем опасна ежедневная уборка.
По словам специалиста, желание наводить чистоту – естественная тяга человека. Людям хочется находиться в пространстве без неприятных запахов, а также исключить любые риски для здоровья, своевременно выбрасывая мусор и не допуская появления плесени.
Однако иногда частая уборка приводит к одержимости. При этом страдает не только человек, который постоянно наводит порядок, но и все его окружение. Далеко не каждый сможет стоически выдерживать критику, терпеть замечания и вечные попытки все перемыть.
Елена Гершензон
Основатель бутика клининга SSClean
Встречаются разные маниакальные проявления. Среди самых распространенных Елена Гершензон выделяет следующие:
Бесконтрольное желание все убрать. Например, человеку мешает любая крошка на обеденном столе и ему необходимо убрать ее в тот же момент, как только она была обнаружена.
Напряжение. Вы не можете спокойно вести диалог или заниматься делами, если замечаете, что какая-то вещь находится не на своем месте.
Отсутствие компромисса. Если у вас есть сожители, то на регулярной основе с ними возникают споры на тему уборки. Вам кажется, что сосед вечно делает все не так.
Вы расставляете вещи по определенному алгоритму, который придумали сами. Яркий пример: предметы гардероба в шкафу развешены строго по цветам. При этом отказаться от выдуманного порядка не получается, а нарушение системы приводит к стрессу.
Ежедневный, непрекращающийся процесс уборки. Вам все время кажется, что дома недостаточно чисто.
В сущности, любое проявление можно отнести к неврозу, если оно не поддается контролю, а невозможность исправить или убрать загрязнение вгоняет человека в стресс и лишает покоя.
Елена Гершензон
Основатель бутика клининга SSClean
Причин появления одержимости множество. Иногда люди стараются компенсировать неустанной уборкой отсутствие порядка внутри. Иногда навязчивая мысль вымыть все дочиста продиктована желанием казаться для общества идеальным. Или же человек может использовать уборку в качестве разрядки – люди ищут способ выпустить скопившееся от стресса напряжение.
Можно сделать вывод, что проблемы имеют психологический характер, и зачастую являются проекцией каких-либо внутренних переживаний. Если вы понимаете, что ваши бытовые ритуалы становятся больше похожи на невроз, стоит своевременно обратиться ко врачу.
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