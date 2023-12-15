4 правила стиля, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице
Стилист Майорова раскрыла, как продвинуться в карьере с помощью смены гардероба.
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По подсчетам психологов, нужно всего 7 секунд, чтобы сформировать впечатление о человеке. Поэтому образу, который человек транслирует, нужно работать на него, помогать ему достигать целей. Для этого сначала нужно определить цели, которые вы преследуете и пытаетесь реализовать. Допустим, у вас есть задача — продвинуться по карьерной лестнице. И одеваетесь вы вроде соответствующе, но повышения как не было, так и нет. Что же делать? Ответ портал «Страсти» узнал о практикующего стилиста Ольги Майоровой.
В первую очередь следует обратить внимание на гардероб. Действительно ли вы производите впечатление, которое поможет вам взлететь по карьерной лестнице? Например, вы волевая личность, руководитель по призванию, на совещаниях с достоинством держите себя, предлагаете отличные стратегии развития бизнеса, но одеты в пышную цветную юбку. Будут ли к вам прислушиваться? Нет. Другое дело, если бы вы надели подходящий вам костюм, который собирает образ, дает структуру. Вы бы производили совсем другое впечатление, к вам бы прислушивались и воспринимали всерьез.
Если ваша цель построить карьеру и увеличить доход, то вашему гардеробу преимущественно следует состоять из костюмов. Так вы скорее сможете добиться того впечатления, которое хотите производить: презентабельный образ, серьезность и представительность, но в то же время элегантность.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Чтобы подчеркнуть серьезность, деловитость, не нужно использовать яркие и кричащие цвета и оттенки. Наоборот, необходимо отдавать предпочтение спокойным и нейтральным. Таким как темно-синий, коричневый, темно-зеленый.
«Те цвета и оттенки, что близки к черному, но не настолько драматичны, создают нужное впечатление, но при этом не отталкивают», - подчеркнула стилист.
Что касается аксессуаров, чтобы производить нужное впечатление, сумку следует выбирать жесткой формы с острыми прямыми линиями, не мягкую и расслабленную.
И не забывайте про такие мелочи, как ежедневники, записные книжки и чехлы на телефон. Ничто не может испортить впечатление быстрее, чем розовый ежедневник на серьезной встрече по развитию бизнеса или отвлекающий чехол на телефон с единорогами.
Грамотно выстроенный образ будет работать на вас: хотите ли вы выстроить некую дистанцию или наоборот расположить к себе. Поэтому при достижении целей нужно понимать, как построить образ, чтобы он работал на вас, а не наоборот.
Ольга Майорова
Практикующий стилист