4 правила стиля, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице

По подсчетам психологов, нужно всего 7 секунд, чтобы сформировать впечатление о человеке. Поэтому образу, который человек транслирует, нужно работать на него, помогать ему достигать целей. Для этого сначала нужно определить цели, которые вы преследуете и пытаетесь реализовать. Допустим, у вас есть задача — продвинуться по карьерной лестнице. И одеваетесь вы вроде соответствующе, но повышения как не было, так и нет. Что же делать? Ответ портал «Страсти» узнал о практикующего стилиста Ольги Майоровой.

В первую очередь следует обратить внимание на гардероб. Действительно ли вы производите впечатление, которое поможет вам взлететь по карьерной лестнице? Например, вы волевая личность, руководитель по призванию, на совещаниях с достоинством держите себя, предлагаете отличные стратегии развития бизнеса, но одеты в пышную цветную юбку. Будут ли к вам прислушиваться? Нет. Другое дело, если бы вы надели подходящий вам костюм, который собирает образ, дает структуру. Вы бы производили совсем другое впечатление, к вам бы прислушивались и воспринимали всерьез.