Когда операцию на суставах нельзя откладывать: мнение травматолога-ортопеда

Можно ли вылечить больной сустав или это бесполезно и его все равно придется менять? Что помогает отсрочить операцию, а когда ее откладывать небезопасно? На эти вопрос нам ответил травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди.

По словам специалиста, если говорить о крупных суставах, чаще всего повреждаются коленные и тазобедренные. Основные причины — травмы и дегенеративные процессы, которые развиваются вследствие артрозов, артритов и хронических воспалительных заболеваний.

«Тактика лечения определяется с учетом степени повреждения сустава, характера боли и наличия ограничения подвижности. Показания к операции подразделяются на абсолютные — когда невозможно восстановить качество жизни пациента другими методами — и относительные, которые предполагают использование консервативного лечения и только в случае его неэффективности — хирургического», - поясняет доктор.

Хирургическое лечение суставов бывает нескольких видов:

• Эндопротезирование — операция по замене сустава. Выполняется, если сустав довольно сильно разрушен и никакие медикаментозные средства не помогают снять боль либо восстановить подвижность.

• Артроскопия — метод диагностики и лечения, позволяющий восстановить целостность поврежденных связок сустава. Абсолютным показанием является, например, разрыв мениска, вызывающий блокировку коленного сустава — когда человек не может ни согнуть, ни разогнуть ногу. Такое состояние довольно опасно и может быть даже жизнеугрожающим — например, если ситуация осложнится в момент, когда человек переходит улицу или во время управления автомобилем.

Лечение суставов без операции предполагает:

• Физиопроцедуры (ультразвук, магнитотерапия, электротерапия, УВЧ) — используются, чтобы уменьшить болевой синдром, улучшить обменные процессы и восстановление поврежденных тканей сустава.

• Медикаментозное лечение (противовоспалительные средства, анальгетики, хондропротекторы, миорелаксанты, витаминные комплексы) — назначается с учетом процессов, которые затронули сустав.

• Внутрисуставные инъекции — помогают замедлить разрушение сустава, восполнив дефицит гиалуроновой кислоты, которая является важным компонентом соединительной ткани.

• Лечебная физкультура — помогает сохранить объем движений в суставе. Движение — необходимый фактор для продукции синовиальной жидкости, которая обеспечивает сустав всеми питательными веществами. Сустав хорошо работает, только когда двигается.

Комбинация этих методов помогает сохранить качество жизни пациентов и отсрочить проведение операции, когда это возможно, а также ускоряет восстановление пациентов после хирургического лечения.

Лечить или оперировать?

Чтобы понять, насколько необходима операция, проводится осмотр травматологом-ортопедом, анализ жалоб и диагностика (рентгенография, МРТ). Если повреждения сустава незначительны, объем движений сохранен и боль купируется медикаментозными средствами, то в первую очередь используется консервативное лечение. Но если операция действительно необходима, ее не стоит откладывать, отмечает травматолог-ортопед.