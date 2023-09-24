Когда диета и спорт бессильны: как похудеть при сильном ожирении

Ожирение представляет угрозу для всего организма, поэтому избавиться от него порой жизненно необходимо. Когда правильное питание и спорт уже не помогают, специалисты могут порекомендовать бариатрическую хирургию. Врач-хирург высшей категории медицинского центра «СМ-Клиника» Сергей Визгалов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что такое бариатрическая операция и кому она может подойти.

Чем опасно ожирение

Избыточный вес и ожирение – одни из основных факторов риска развития болезней сердца и инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов.

Иногда визуально человеку не кажется, что у него есть лишние килограммы, но на самом деле они уже могут вредить здоровью. Чтобы определить, есть ли у вас лишний вес, нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Для этого вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Полученный результат в диапазоне 30 – 34,9 говорит об ожирении первой степени, 35 – 39,9 указывает на ожирение второй степени, а 40 и более – на третью степень ожирения.