Когда диета и спорт бессильны: как похудеть при сильном ожирении
Врач Сергей Визгалов рассказал про наиболее эффективный метод борьбы с ожирением.
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Ожирение представляет угрозу для всего организма, поэтому избавиться от него порой жизненно необходимо. Когда правильное питание и спорт уже не помогают, специалисты могут порекомендовать бариатрическую хирургию. Врач-хирург высшей категории медицинского центра «СМ-Клиника» Сергей Визгалов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что такое бариатрическая операция и кому она может подойти.
Чем опасно ожирение
Избыточный вес и ожирение – одни из основных факторов риска развития болезней сердца и инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов.
Иногда визуально человеку не кажется, что у него есть лишние килограммы, но на самом деле они уже могут вредить здоровью. Чтобы определить, есть ли у вас лишний вес, нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Для этого вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Полученный результат в диапазоне 30 – 34,9 говорит об ожирении первой степени, 35 – 39,9 указывает на ожирение второй степени, а 40 и более – на третью степень ожирения.
Третью степень ожирения называют морбидным ожирением. Это отягощенная форма заболевания, которая связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями. Так, при индексе массы тела 35 и ишемической болезни сердца человеку ставят диагноз «морбидное ожирение».
Сергей Визгалов
Врач-хирург высшей категории медицинского центра «СМ-Клиника»
Когда спорт и диеты не помогают
Классические методы похудения (спорт и правильное питание) подходят людям, у которых есть сила воли, при условии, что лишние килограммы еще не навредили здоровью. Но, когда у человека морбидное ожирение, имеющиеся сопутствующие заболевания зачастую не позволяют полноценно заниматься спортом. А, поскольку ожирение часто возникает из-за расстройств пищевого поведения, сидеть на строгой диете тоже довольно сложно.
Как пояснил хирург «СМ-Клиника», по статистике только 5% людей, страдающих ожирением, могут похудеть и, главное, затем удержать этот вес. Остальные же, спустя от полугода до двух лет, набирают вес обратно, а иногда прибавляется еще больше килограммов, чем было до похудения.
Наиболее эффективный метод борьбы с ожирением – бариатрическая хирургия. Она позволяет не только похудеть, но и в дальнейшем сохранить эти результаты до 16 лет.
Сергей Визгалов
Врач-хирург высшей категории медицинского центра «СМ-Клиника»
Бариатрические операции назначают при морбидном ожирении, иногда их делают людям с индексом массы тела от 30, который сопровождается сложно контролируемым сахарным диабетом второго типа.
Во время операции проводится уменьшение объема желудка или длины пищеварительного тракта. В результате человек есть меньше и через кишечник всасывается не все съеденное. Чаще всего бариатрические операции проводят малотравматичным способом, благодаря чему можно быстро вернуться к обычной жизни – восстановление занимает от двух недель. При этом важно регулярно посещать лечащего врача и следить за весом.
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