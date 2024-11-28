«Ко мне никакого отношения не имеют»: Сергея Шнурова удивил вопрос о варенье и ароматических свечах в райдере

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на премьерном показе клипов в поддержку нового альбома «Синяя Богиня» заявил, что в его райдере нет ничего необычного. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

В ответ на вопрос, зачем музыкант требует ароматические свечи и варенье в гримерку, он искренне удивился и заверил, что журналистов кто-то обманул.

«У меня могут быть ректальные свечи, но арома ко мне никакого отношения не имеют. Я просто даже не знаю, зачем они?» - отшутился Шнуров.

При этом он не исключил, что варенье в райдере действительно может быть.

Также, отвечая на вопрос об отсутствии алкоголя в списке требований, Шнуров подчеркнул, что спиртные напитки можно купить в любом магазине.

«Вы что, думаете, я живу по райдеру?» - возмутился лидер «Ленинграда».

Ранее Сергей Шнуров рассказал о том, как относится к регулярно появляющимся слухам о распаде группы «Ленинград». Певец признался, что никогда не думал о том, чтобы окончательно уйти, а также заверил, что начал распускать коллектив на следующий день после создания.