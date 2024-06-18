Кирилл Туриченко заявил, что Дюжев и Безруков могли бы сыграть «Иванушек»

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко заявил, что актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков могли бы сыграть «Иванушек». Своим мнением он поделился на премьере фильма «Тур с Иванушками», которая состоялась в киноконцертном зале «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Меня лично должен сыграть какой-то молодой актер. Кирилла может сыграть Безруков. А Андрея может сыграть тоже Безруков. Нет, Кирилла может Дюжев сыграть, а Андрея – Безруков», - сказал Туриченко.

У него поинтересовались, что самое необычное делали для группы фанаты. Певец на это ответил: «Нас везде встречают, за нами до сих пор ездят, и нам везде готовят еду. Очень много».

На вопрос, сталкивается ли коллектив с преследованием, Туриченко сказал: «До сих пор». Однако он отметил, что негативного преследования не было.

«У нас все фанатки позитивные. Негативных нет. Негативные у других групп», - заявил певец.

Он прокомментировал информацию о том, что фанаты угрожали жене Андрея Григорьева-Аполлонова. Туриченко сообщил, что это было давно, когда «Иванушки» начинали карьеру.

«К Андрею пришли, позвонили в дверь, открыла Маша. Говорит: "Что?" Можно сфотографироваться с Андреем? "Он спит". Можно я зайду в спальню и на него посмотрю? "Иди посмотри". Она посмотрела и ушла».