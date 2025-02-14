«Кинуть в блок, слиться перед встречей — это низко»: девушка с инвалидностью рассказала о сайтах знакомств

Пациентка хосписа для молодых взрослых «Дом с маяком» Ольга Колышкина живет с тяжёлым диагнозом и передвигается на инвалидной коляске. Она сталкивается со стереотипами о людях с инвалидностью и мечтает найти любовь. В День всех влюбленных она рассказала сайту «Страсти», как ищет мужчину на сайтах знакомств.

Ольга призналась, что первые серьезные отношения у нее случились благодаря сайту знакомств. Там у нее получается находить друзей. Что касается любви, все происходит сложнее.

«Поначалу я не говорила в описании к аккаунту, что передвигаюсь на коляске. Я думала, ну, пообщаемся, посмотрим, какая будет реакция. Когда коннект будет налажен, тогда я и скажу. Но человек говорит: «Ой, мне всё по барабану!». Потом я говорю, что передвигаюсь на коляске, и они такие: «Ой, ну мне это не подходит», — и в черный список добавляют. Такая вот бывает реакция», – поделилась девушка.

Она заметила, что сейчас люди стали толерантнее. Они стараются «вежливо отказывать». Но есть случаи, которые сильно травмируют девушку.

«Я абсолютно адекватно воспринимаю отказы. Но когда это тупые отказы в виде просто кинуть в блок, удалить переписку, слиться перед встречей — это низко. У меня очень часто такое бывает, и это неприятно», – отметила Ольга.

Ольга признается, что сейчас пользуется популярным приложением и не скрывает в анкете, что передвигается на коляске.

«При этом многие не читают описание, лайкают, видят это и удаляют чат. Так поступает, наверное, около 80 % людей. Бывают и те, кто говорит, что им всё равно. Мы назначаем встречу, и они сливаются. Но я уже довольно спокойно воспринимаю, что человек может неожиданно исчезнуть», – добавила она.

Полный рассказ Ольги о первой любви, свиданиях и стереотипах о людях с инвалидностью можно прочитать здесь.