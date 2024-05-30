Кинокритик рассказал, смогла ли умершая от глиобластомы Анастасия Заворотнюк состояться как актриса

Кинокритик и журналист Роман Григорьев заявил, что умершая в 53 года актриса Анастасия Заворотнюк не доиграла кучу ролей. По его мнению, если бы не рак, она бы смогла оставить более существенный след в кинематографе, так как у нее были для этого все данные. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Популярность к Анастасии пришла после проекта «Моя прекрасная няня». И даже после закрытия сериала у многих она ассоциировалась только с Викой Прутковской. Как считает кинокритик, Заворотнюк вполне могла избавиться от этого амплуа, но ей просто не хватило времени. Роман не исключил, что, если бы не болезнь, режиссеры стали бы предлагать актрисе более «характерных» героинь.

«Очень печально было услышать о смерти Анастасии. Я думаю, что она не доиграла кучу ролей. Можно отметить ее, конечно, как сериальную актрису и светскую даму. К сожалению, не видел с ней фильмы. Но считаю, что она состоялась как актриса, иначе бы мы ее не обсуждали. Сериалы — это скоропортящийся продукт, и, конечно, забыли бы ее няню. Возможно, предлагали бы характерные роли», - отметил эксперт.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой. Пять лет актриса не появлялась на публике, соглашалась на экспериментальные методы лечения, но ничего не принесло положительных результатов. По данным источников, перед смертью она жаловалась на сильные головные боли, слабость и почти не могла двигаться.

О том, кто такая Анастасия Заворотнюк, и все подробности ее болезни читайте на сайте «Страсти».