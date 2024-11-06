Кинокритик оценил возвращение Паулины Андреевой в актерство

Кинокритик Александр Голубчиков прокомментировал новость о том, что актриса Паулина Андреева возвращается в большое кино. Его слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что в последние годы Андреева поставила на паузу карьеру актрисы. Вместо этого знаменитость начала участвовать в съемках в качестве режиссера и сценариста. В новом для себя амплуа Паулина поработала над такими проектами, как «Актрисы» и «Псих» и фильмы «Плачу с вами», «Покупай», «Есть город золотой».

Тем не менее в сентябре текущего года появились новости о возвращении девушки в актерство — сейчас она снимается в мюзикле «Алиса в стране чудес». Параллельно с этим артистка принимает участие в съемках сериала «Мамин сын». В последнем шоу Андреева задействована еще и как шоураннер.

«Она, несомненно, талантливая актриса, и это можно было видеть еще в самые какие-то стартовые этапы ее карьеры, когда ее еще никто не видел. Если посмотреть ее пародию на Тину Канделаки, это было действительно очень ярко и своеобразно. поэтому да, конечно, талант там есть, и талант не только актёрский, но и сценарный. Поэтому то, что Паулина сейчас будет выступать в качестве шоураннера на проектах, это вполне заслуженно. Она сможет не только придумывать историю, но и контролировать ее развитие, направление, если этим проектом будут заниматься несколько сценаристов и режиссеров. <…> Уверен, что все получится», — высказался Голубчиков.

Ранее мы писали, что улыбающуюся Паулину Андрееву заметили со старшим сыном Федора Бондарчука.