Кинокритик оценил шансы фигуристки Загитовой в киноиндустрии: «Для определенных ролей может подойти»

Фигуристка Алина Загитова, ушедшая из большого спорта, недавно заявила, что намерена пробовать себя в киноиндустрии. В беседе с порталом «Страсти» кинокритик Роман Григорьев оценил ее шансы на успех и отметил, что она может рассчитывать на роли в каких-нибудь сериалах.

По словам Григорьева, Загитова может заинтересовать режиссеров. Есть второстепенные роли, для которых не требуются хорошие актерские навыки. И в любом случае, как отметил эксперт, Алина сможет подучиться, чтобы получать более серьезные предложения.

«Я не знаю, какие у Загитовой актерские способности, но для определенных ролей может подойти и очень непрофессиональный, начальный актерский уровень. Зависит от того, какие задачи перед актрисой ставят режиссеры. Понятно, что, если не хватает каких-то данных, то можно подучиться», - отметил Роман.

Кинокритик заявил, что есть немало примеров, когда люди, изначально не связанные с кино, становились хорошими актерами. Поэтому он считает, что у Алины есть все шансы.

«Если Загитова будет нравиться зрителям, значит, из нее можно будет сделать актрису. Почему нет? Я считаю, что человек, который вообще имеет опыт выступления, тем более на больших аренах, где все внимание на тебя, на такое способен. Да, это не театр, это не кино, где ты прям вот крупным планом, а какие-то сериалы. Есть прецеденты в истории, что непрофессиональные актеры постепенно учились, нарабатывали опыт, и даже никто не задавался вопросами, актер это или нет. Со временем человек воспринимался уже как полноценный актер», - поделился Роман Григорьев.

Ранее Алина Загитова записала песню собственного сочинения.