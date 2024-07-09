Кинокритик объяснил, почему звезды «Интернов» стали заложниками одной роли

Кинокритик Александр Голубчиков поделился мнением о сериале «Интерны», ставшем одним из самых популярных ситкомов на российском телевидении в начале 2010-х. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению кинокритика, подобный успех проекта обусловлен качественным клонированием американского сериала «Клиника».

«Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что тогда на российском телевидении появился очень удачный клон сериала „Клиника“, со своей спецификой и какой-то вот очень русской особенностью. Это неплохо сработало, потому что „Клиника“ была суперпопулярным сериалом MTV, и логично было бы получить на российском ТВ что-нибудь похожее. Тем более что в принципе, медицинские процедуриалы (сериалы о какой-либо профессиональной сфере, — прим. „Страсти“) — довольно популярный формат во всем мире, и в России в том числе. У нас были всякие там „Неотложки“, „Склифосовский“, в общем, было много медицинского всего добра на серьезных щах. А вот такого веселого и разбитного, с достаточно острыми, иногда плоскими шуточками — вот этого всего не хватало. Поэтому оно все сработало», — высказался Голубчиков.

Александр также объяснил, почему многим звездам «Интернов» после завершения проекта не удалось построить успешную актерскую карьеру.

«Здесь, мне кажется, ничего удивительного особенно нет. Вообще очень редкий случай, когда у актера, если он до сериала еще не был знаменитым, благодаря комедийному сериалу получается выйти за рамки своего комедийного амплуа и сделать что-нибудь другое. Если вспомним сериал „Друзья“, то кроме Дженнифер Энистон, всем остальным актерам, к сожалению, толком не удалось ничего сделать со своей кинокарьерой. У кого-то в меньшей степени успех, у кого-то в большей степени успех, но, как правило, практически никто, по крайней мере, из исполнителей главных ролей не смог себя реализовать по-человечески. То же самое здесь, поэтому удивительного мало. <...> Это скорее исключение из правил, если бы кто-то из актеров после такого ситкома смог бы себя проявить как бы лучшим образом в другом виде и жанре», — подытожил он.

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