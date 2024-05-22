Кинокритик назвал причину хейта актерской игры Полины Гагариной в сериале «Красные линии»

Кинокритик и журналист Роман Григорьев оценил актерскую игру певицы Полины Гагариной в новом сериале «Красные линии». Он отметил, что не понимает, за что ее могут хейтить зрители, так как на экране она «смотрится нормально». По мнению эксперта, причина может крыться в телевизионной карьере артистки. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Полина Гагарина уже давно пробует свои силы в кинематографе. В 2024 году поклонники увидели сразу два громких проекта с ее участием – «Летучий корабль» и «Красные линии». Последний вышел в онлайн-кинотеатре совсем недавно, но уже успел наделать много шума. Дело в том, что в Сети пользователи раскритиковали решение взять на главную роль непрофессиональную актрису. Многие отметили, что певица не смогла справиться со своей задачей, и на нее просто неприятно смотреть.

С этим мнением зрителей не согласился киножурналист Роман Григорьев. Он подчеркнул, что у него есть вопросы к самому сериалу, но вовсе не к игре Гагариной.

«Мне кажется, что Полина Гагарина хорошо играет. Не понимаю претензий. Может быть, это ее телевизионная карьера мотивирует зрительниц ее хейтить. Но она абсолютно нормально смотрится на экране. Я даже не ожидал ее увидеть в качестве полновесной актрисы. Было бы интересно потом что-то еще с ней посмотреть. Скорее, сам сериал не очень впечатляет. Но конкретно Полина Гагарина смотрится как профессиональная актриса. Если бы я не знал, что она певица, то подумал бы, что это актриса», - заявил критик.

Ранее за Полину Гагарину заступилась актриса Настасья Самбурская.