Кинокоуч Жанна Пугачева объяснила, почему подростков часто играют взрослые актеры

Актриса и детский коуч в кино Жанна Пугачева объяснила, почему роли подростков часто достаются совершеннолетним профессионалам. По ее словам, чаще всего такое происходит, когда в сценарии есть романтические сцены.

«Например, сцены с поцелуем», - сказала Пугачева в беседе с сайтом «Страсти».

Она также пояснила, что еще одним фактором в пользу совершеннолетнего актера является его опыт.

«Опытный актер или актриса, выглядящие намного моложе, но обладающие опытом в съемках, конечно, будут быстрее и качественнее справляться с ролью», - пояснила коуч, добавив, что в случае съемок в сложных условиях детей также стараются не привлекать.

При этом Жанна отметила, на самом деле профессиональных актеров не так часто приглашают на роли подростков. Такое впечатление у зрителей сложилось из-за ряда ярких случаев в кинематографе.

Полное интервью Жанны Пугачевой о секретах работы с детьми-актерами читайте здесь.