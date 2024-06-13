«В кино ни один ребенок не попадает случайно»: детский коуч Жанна Пугачева раскрыла секреты работы с юными актерами

У юных актеров нет профильного образования, простого жизненного опыта, а еще мотивации для работы в кино. Как же найти общий язык с маленькими артистами? Какие они – первые шаги в большом кино? Кто поддерживает детей на съемочной площадке и раскрывает в кадре? Родители, режиссеры, а еще на помощь приходит детский коуч, задача которого – подсказать юным актерам, как вжиться в роль, добиться естественности эмоций и уверенно чувствовать себя перед камерой.

Жанна Пугачева является одним из немногих в России представителей детского коуча в кино. В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» она рассказала, какими качествами должен обладать ребенок, чтобы стать актером, объяснила, почему на роли подростков часто приглашают совершеннолетних артистов и поделилась впечатлениями о работе с Гошей Куценко.

Жанна, вы представитель довольно редкой для России профессии. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, кто такой кинокоуч и в чем заключаются ваши основные обязанности?

Профессия кинокоуч в России считается чем-то новым, но на самом деле, все просто. Это педагог, который готовит актера к съемкам в кино. Бывает, что юный актер имеет не большой съемочный опыт, поэтому профессиональная поддержка и индивидуальный подход обеспечивают лучшее качество исполнения роли и ускоряют процесс понимания ребенком того, что от него требуется на съемочной площадке. А скорость в современной киноиндустрии имеет важное значение. Кинокоуч должен хорошо знать актера, в моем случае актера-ребенка. Знать все сильные и слабые стороны, чтобы умело ими управлять во время съемок.

Расскажите, как давно в России появилась эта профессия?

Профессия эта давно существует. Не могу точно сказать, когда конкретно пришла. Но еще обучаясь во ВГИКе (2006 - 2010 годы) я слышала от педагогов, что некоторым даже взрослым профессиональным актерам помогают коучи. Там немного другая специфика, но суть та же, повысить качество актерской игры.

А как вы попали в эту сферу деятельности?

Для меня профессия кинокоуч одно из направлений моей деятельности. По первому образованию я педагог-хореограф с красным дипломом. Сама при этом работала в разных профессиональных танцевальных коллективах, таких как «Тодес», «Снегири», в Новосибирском Молодежном Академическом театре «Глобус» была солисткой студии пластики театра. Окончив ВГИК, мастерскую Народного артиста России И.Н.Ясуловича, я несколько лет работала в труппе Московского театра «Эрмитаж». Потом ушла в кино и продолжала танцевать. Я создала свою школу и начала преподавать актерскую пластику. Раскрепощала актеров, получая огромное удовольствие от этого процесса.

И буквально через полгода такой плотной работы меня утвердили на главную роль в фильм «Межсезонье» режиссера Александра Ханта. Мне необходимо было поправиться на 15 килограммов. Я приостановила занятия в школе, набрала вес, полгода снималась в проекте. А когда закончили съемки, случилась пандемия.

Но мне предложили заниматься актерским мастерством с детьми. Тут я подключила весь свой опыт и в хореографии, и педагогическое образование пригодилось, и, конечно, крепкая школа актерской игры. Я начала создавать свою систему, уроки онлайн. Это вообще совершенно новое направление.

Меня часто спрашивают, как можно вести актерское мастерство онлайн? Я всегда шучу, а я не вела его никогда в группе и очно. Я сразу создавала свой язык. Я готовлю детей к кино! А для этого мне нужны глаза актера, его крупный, средний план и камера. Все это есть в онлайн. А дальше магия моей системы, результаты говорят сами за себя. Мои ученики активно снимаются в кино. Честно, я очень люблю готовить детей к кино вот так индивидуально, давая им базу, секретики киношного существования, которые они применяют часто самостоятельно на съемочной площадке. Собственно, кочуем на съемочную площадку я была приглашена именно по причине моей плотной работы с детьми в течение четырех лет.

Работать с детьми сложнее, чем со взрослыми? Быстро находите общий язык с юными актерами?

Работать с детьми-актерами мне легко. Я очень чувствую детей, понимаю. Это порой сложно объяснимо. Я их просто понимаю. Поэтому легко. Со взрослыми актерами я не работаю.

Например, если ребенок не хочет играть роль, плачет - заставляете его? Какая мотивация у детей, особенно маленьких, сниматься в кино? Возможно, это просто нереализованные мечты родителей?

В кино ни один ребенок не попадает случайно. Дети, перед тем как утвердиться на роль, проходят огромное количество кастингов и проб. А это уже мощная тренировка силы воли и характера. Тем более на главную роль зачастую берут опытных детей. Или очень дисциплинированных. Это понятно уже в условиях кастинга и на пробах. Поэтому я ни разу не сталкивалась с истериками детей на съемочной площадке.

В основном работаю с детьми осознанного возраста, которые уже понимают для чего они тут, и они работают очень по-взрослому. Самые юные актеры, с которыми мне приходилось работать — это сестры близняшки Катя и Маша Коченковы. В проекте «Я знаю, кто тебя убил» девочки играли одну героиню. Им было всего 3,5 года. Там, конечно, приходилось применять не только и не столько навыки педагога по актерскому мастерству, сколько быть им другом, нянькой, мамой. При этом выполнять поставленные режиссером задачи. Но надо отметить, что присутствие понимающих и мудрых родителей на площадке всегда важный момент в работе с детьми. В данном проекте мне очень повезло.

Как проходят занятия? Вы встречаетесь с вашими подопечными на съемочной площадке или же процесс подготовки начинается заранее?

В задачи кинокоуча в первую очередь входит подготовка ребенка к роли. Тут подход всегда индивидуален. Так, например, в первом фильме, где выступала в роли коуча - «Белый снег» режиссера Николая Хомерики, моя задача была подготовить юную актрису заранее до начала съемок.

Ангелина Вяльбе спортсменка, это был ее первый опыт в кино. Мы встречались, репетировали на «Мосфильме». Там была индивидуальная работа. Я работаю по своей методике. Потом я была с ней и на съемочной площадке. Режиссер ставил задачи, а я, зная актрису, направляла ее, подсказывала, напоминала то, что мы отрабатывали индивидуально.

Кинокоуч — это чаще всего посредник между режиссером и актером. Главное его отличие от режиссера состоит в том, что коуч очень хорошо знает детскую психологию, психофизику, хорошо ладит с детьми и может, грубо говоря, переводить профессиональный язык режиссера на понятный ребенку язык. Это не про более примитивный, скорее даже наоборот, более образный, более сложносочиненный для взрослых, но понятный детям.

В обязанности коуча на площадке так же входит и обеспечение доброй и при этом рабочей атмосферы для работы детей. Где надо, собрать и настроить, где надо, наоборот, немного расслабить и успокоить. Тонко. Много психологических моментов. Это же дети. Повторить текст перед сценой, настроить. Иногда накануне прорепетировать.

Моя работа тем и интересна, что она про профессиональную дружбу. Я так это воспринимаю. Каждый проект — это новый опыт, новые задачи, которые ставят режиссеры и продюсеры. В проекте «Непослушники» важной задачей было объединить детей. Они все разного возраста, разного уровня подготовки и опыта. А играть предстояло семью. Поэтому я предложила сделать большой тренинг до начала съемок. И помимо читки, мы провели такой актерский тренинг, в котором ребята ближе познакомились, что называется «в деле». И на съемочной площадке уже было гораздо легче работать и продуктивнее.

Какие есть нюансы в работе с детьми-актерами? У несовершеннолетних нормированный график? Например, сколько часов дети могут провести на съемочной площадке?

Вопрос регулирования графика работы ребенка-актера прописаны законодательством и зависят от возраста ребенка, его опыта. Для этого существует еще одна важная профессия - агент. Все организационные моменты всегда решаются именно с ним и прописываются в договоре.

Жанна, поделитесь, бывает ли у юных актеров звездная болезнь? Как в таких случаях действует кинокоуч?

Интересный вопрос. Я часто работаю с уже опытными детьми-актерами, исполнителями главных ролей. А это значит, что они уже многое прошли, понимают, осознают, что съемки в кино — это командная игра и зачастую нелегкий труд. И, когда ребенок по-взрослому относится к своей работе, тут не до капризов. Мне везет, с детьми, у которых случилась звездная болезнь я не работала. Поэтому ничего сказать не могу.

Как считаете, почему подростков часто играют актеры, которым уже под 30 лет?

Яркие случаи в современном кинематографе почему-то дают повод думать, что это часто происходит. Нет, совсем нет. Но этому есть простое объяснение. Во-первых, сложные условия съемок или, например, сцены с поцелуем. Во-вторых, опытный актер или актриса, выглядящие намного моложе, но обладающие опытом в съемках, конечно, будут быстрее и качественнее справляться с ролью.

Вы работали на проекте «Непослушники». Как проходил съемочный процесс? Виделись ли вы с исполнителями главных ролей Гошей Куценко и Виктором Хориняком?

Да, конечно, работая на проекте «Непослушники», я активно взаимодействовала на съемочной площадке со всеми главными героями фильма. Проект вообще случился невероятно добрый и атмосферный. И Гоша, и Виктор - большие артисты, работать с ними одно удовольствие. Они потрясающе ладят с детьми и со всей съемочной группой. В проекте было не мало сложных сцен, погодные условия часто проверяли нас на прочность. В таких ситуациях всегда очень проявляются личности. Исполнители главных и второстепенных ролей в фильме «Непослушники» каждый раз удивляли своей человечностью и вниманием, особенно к детям. Как их можно было не полюбить? Они такие классные.

Поделитесь секретами со съемочной площадки. Что особенно запомнилось? Возможно, какая-то история интересная.

Проект «Непослушники» мне запомнился, помимо работы с детьми, невероятной красотой. Мы были в самых красивых местах нашей необъятной Родины. От Мурманска, Териберки до Москвы и Шуи.

Расскажу случай, который лично мне запомнился. Нам предстояло снимать сложную длинную сцену, в которой пересекались почти все персонажи, это был длинный кадр, который начинался с крупного плана юного актера и дальше выходил на других героев. Сцена была непрерывна, и, если что-то пойдет не так, придется переснимать все сначала. В этой сцене ребенку надо было сильно плакать. Это всегда напряженный момент для съемочной группы. Все его очень ждут и побаиваются. И в этот раз тоже. За пять минут до съемки сцены ребенок бегает играет, веселиться, ко мне настороженно подходит режиссер Владимир Котт и говорит: «Он сейчас должен плакать». Я отвечаю: «Я знаю, сейчас все будет». Начинается подготовка к сцене, ребенок садится на точку, я подхожу, говорю ему волшебные слова и вуаля. Мы получаем активно плачущего ребенка. Группа с облегчением вздыхает, сцена снята быстрее, чем на нее было заложено времени. Все счастливы. Со стороны это и правда выглядит как магия, но это просто профессиональные секреты.

С кем вам удалось подружиться на съемочной площадке? Какая атмосфера была во время съемок?

Помимо детей и родителей, с которыми мы безусловно проводили очень много времени, я очень люблю всю съемочную группу во главе с Владимиром Коттом. Все творческие цеха. С этой съемочной группой я уже работала в проекте «Мужчина и женщина», там я снималась в главной роли в одной из новелл, а также в проекте «Обе две». Так что дружба давняя можно сказать.

Интересно узнать, взрослые актеры на съемочной площадке обращаются к вам за советами по взаимодействию с юными коллегами? Есть какие-то особенности работы в кадре с детьми? Этому тоже учит коуч или же любой профессиональный артист легко находит общий язык с маленькими звездочками?

Знаете, тут тоже все индивидуально. В основном актеры очень внимательны к детям и стараются помочь, подсказать со своей стороны что-то. Были у меня случаи, когда я договаривалась со взрослым актером, как помочь ребенку в сложной сцене.

Главная из самых незаметных задач куча - научить юного актера взаимодействовать с камерой, чувствовать ее, распределяться в пространстве, много технических моментов, помимо непосредственно актерской игры.

Жанна, очень интересно узнать ваше впечатление о работе с Куценко. В жизни он такой же как на экране? Поделитесь мнением о нем как о профессионале и просто человеке.

Гоша невероятный человек и большой профессионал. Это скажет любой, кто с ним работал. Внимательный, позитивный, участливый. То, как он относился к детям-актерам, сколько внимания и любви он им дарил, это отдельная глава должна быть. А еще Гоша даже сочинил огромное стихотворение и посвятил его каждому члену съемочной группы.

А какое впечатление сложилось о работе на съемочной площадке с Хориняком?

Виктор - невероятно обаятельный человек и талантливый актер. В отличие от своего героя в проекте «Непослушники» он зачастую был серьезным и сосредоточенным. Но как только к нему подходил юный актер Мирон, который играл его сына, всегда начинались шутки, и такие понятные мальчишечьи приколы.

Как считаете, все юные актеры справились со своими ролями в «Непослушниках»?

Я считаю, что дети в проекте «Непослушеики» каждый уникален по-своему. И ярко раскрывается в своем персонаже. Тут немалую роль еще сыграл кастинг. Дети классные. История добрая. Мне кажется, что все сложилось.

Жанна, вы не только кинокоуч, но и прежде всего профессиональная актриса. Почему вы не стремитесь оказаться в кадре? Согласились бы сыграть роль в фильме? И какой жанр вам ближе?

Да, я профессиональная актриса, начинающий режиссер. Для меня кино - великое искусство. Сниматься в кино как актриса я продолжаю, но к выбору ролей с недавнего времени отношусь очень избирательно. Дорожу своим временем и именем. Как бы это пафосно ни звучало, я считаю своим долгом делами доказывать принадлежность к искусству Кино. Реализовываться как творческий человек, не ограничивать себя только актерским направлением. Это мой выбор.

Да, сейчас в основном я обучаю детей актерскому ремеслу, делюсь знаниями, не только профессиональными, но и жизненным опытом. Все это процесс воспитания нового поколения, всю ответственность, которого я ощущаю в полной мере. В будущем, я планирую снимать как режиссер фильмы о детях и подростках, о том, что их волнует. Но главный акцент я хочу сделать на высоко профессиональном исполнении детьми-актерами своих ролей. Актерам всегда есть к чему стремиться, а детям-актерам особенно. Я намерена им в этом помогать. Очень хочется больше доброго и качественного кино.

Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?

Спасибо за вопрос. Заставил задуматься. Страсть для меня — это то самое важное чувство, без которого я себя не мыслю. Страсть — это двигатель творческой энергии. Страсть — это творчество. Для меня, пожалуй, так.