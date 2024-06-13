Кинокоуч Пугачева рассказала, каких детей чаще берут на главные роли в кино

Актриса детский кинокоуч Жанна Пугачева рассказала, какими качествами необходимо обладать ребенку, чтобы стать актером. По ее словам, прежде всего важна дисциплина, на которую обращают внимание уже во время кастинга.

«В кино ни один ребенок не попадает случайно. Дети, перед тем как утвердиться на роль, проходят огромное количество кастингов и проб. А это уже мощная тренировка силы воли и характера», - сказала Жанна в беседе с сайтом «Страсти».

Она также признала, что на главные роли зачастую берут уже опытных детей, которые не устроят истерику на съемочной площадке, имеют мотивацию и работают по-взрослому.

Немаловажную роль грает и присутствие понимающих и мудрых родителей на площадке. Как пояснила Жанна, это один из главных моментов в работе с детьми.

Полное интервью Жанны Пугачевой о работе с детьми-актерами читайте здесь.