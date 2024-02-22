Киберспортсменка рассказала, можно ли прожить на призовые с турниров

Киберспортсменка рассказала в интервью «Страстям», можно ли прожить на призовые с турниров.

Виолетте Бурганутдиновой — 18 лет. Она одна из немногих в нашей стране девушек-киберспортсменок. Несмотря на то, что киберспорт многие считают не прибыльным видом спорта, на международных соревнованиях разыгрывают приличные призовые.

По словам девушки, если участвовать в серьезных турнирах, на выигранные деньги можно прожить.

«Если человек профессионально играет, представляет киберспортивную компанию, то за призовые с турниров можно прожить. Если не занимаешься профессионально и участвуешь в небольших турнирах, то прожить только на призовые будет непросто», — рассказала она.

Сама Виолетта надеется связать свое будущее либо с киберспортом, либо с юриспруденцией — девушка учится на первом курсе юридического факультете.

Полное интервью с Виолеттой о том, как девушке завоевать авторитет в киберспорте и можно ли найти любовь в онлайн-играх читайте по ссылке.