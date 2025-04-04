«Хватит пару вдохов»: Павел Яманов раскрыл, как спасти жизнь при пожаре

Экс-сотрудник МЧС Павел Яманов дал совет, как спасти жизнь при пожаре, если нет возможности покинуть помещение. Он призвал не открывать и не разбивать окна. Рекомендации пожарного приводит сайт «Страсти».

«Есть стандарт, который должен знать каждый человек. В первую очередь стоит немедленно вызвать МЧС, обозначить свое местоположение, комнату, квартиру, этаж, помещение. По возможности надежно загерметизировать квартиру, то есть мокрыми полотенцами закрыть щели. Стараться не открывать и не разбивать окна, так как будет приток воздуха. И ожидать помощи. Ни в коем случае не пытаться спастись по лестницам, если видно, что вокруг очень много дыма. Так как хватит пару вдохов, чтобы упасть. И даже в дыму ты можешь заблудиться и выйти совсем не туда», - сообщил Павел.

Также он рассказал, что пожарные всегда действуют по обстоятельствам, хотя при этом руководствуются приказами.

«В приказах есть принципы решающего направления. Первый — это основные реальные угрозы жизни людей, угрозы взрыва или обрушения и распространения. По этим задачам определяется твое действие. Если есть люди, значит в первую очередь мы спасаем людей вне зависимости, что и как. Если есть угроза взрыва или обрушения, мы стараемся сделать все, чтобы это предотвратить. Если есть угроза на рядом стоящие здания, мы должны этого не допустить. Есть определенные принципы, которых мы придерживаемся, но не бывает одинаковых пожаров», - заключил собеседник.

Подробнее о службе Павла в пожарной охране и о том, почему он ушел из профессии, читайте в нашем интервью.