Художник Роман Некипелов вспомнил, как начал рисовать ртом

Художник Роман Некипелов рассказал сайту «Страсти» о том, как начал рисовать ртом. Сейчас ему 26, и Роман пытается рисовать сам, в начале пути живописцу помогал наставник, так как с детства у молодого человека не работают руки и ноги – конечности не подчиняются ему.

«Рисовать я начал с детства. Карандаши в рот запихаю – зубы крашеные-перекрашенные, рот синий, зеленый, черный. Потом перешел на ручки, они меньше пачкали рот, но мне не понравилось ими рисовать. Со временем начал писать кисточками, красками с помощью наставника. Сейчас я пытаюсь рисовать сам. Моим первым инструктором была моя любимая воспитательница», - поделился собеседник.

Самые первые работы теперь кажутся Роману «слишком примитивными». Однажды он нарисовал карандашами сказку, но иллюстрации не сохранились. На сегодняшний день Некипелов предпочитает разные темы для своих работ.

«Люблю рисовать натюрморты. Но у меня есть картины, изображающие природу, романтическую пару, море. Я был на море, и мне там духовно понравилось», - сказал он.

Роман не считает себя профессиональным художником: он не имеет специального образования, но мечтает поступить учиться.

«Для того, чтобы считать себя профессиональным художником, я должен закончить хотя бы художественную школу. Это моя самая большая мечта – поступить учиться, чтобы узнать технологию нанесения красок, особенности рисования», - сказал Некипелов.

Он общался со специалистами, закончившими художественную академию, для Романа проводили занятия.

«Но это все разовые мероприятия, а я бы хотел научиться рисовать, чтобы, например, яблоко было как живое и его хотелось взять с листа бумаги», - заключил Некипелов.

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