Художник, рисующий ртом: Роман Некипелов о детстве, родителях и личной жизни

Роман, как прошло твое детство, кто в основном воспитывал?

Я немного помню себя лет с 6-8, но лучше сохранилось то, что происходило в 14-15, в переходный возраст. Ранее я только помню, что все время плакал. Меня кормили пюре, но я все равно продолжал плакать. Есть и светлые воспоминания. Был такой воспитатель, которого я очень сильно запомнил. Это Лукинцова Наталья Николаевна - очень позитивный и добрый человек. Она вывозила нас, маломобильных ребятишек, летом на природу, на песочек, мы загорали, а когда возвращались домой, нас купали под душем, который был как настоящий дождик. Это самые счастливые воспоминания моего детства. А еще зимой она брала нас по одному и катала на санках по городу. При этом спрашивала: «Мы правильно едем? Куда нам ехать?». Конечно, она знала, куда, но специально спрашивала нас. Это было очень весело.

Ты родился без ног и рук (у Романа артрогрипоз (врождённое заболевание опорно-двигательной системы, которое проявляется контрактурами суставов, недоразвитием мышц и поражением спинного мозга), руки и ноги при этом не подчиняются ему, прим. «Страсти»), это родовая травма?

В первую очередь, все дается родителям по грехам. Иногда родители не задумываются о многих вещах, которые могут сказаться на здоровье их детей. Они не задумываются о том, что такое «хорошо», а что такое «плохо», иногда позволяют себе лишнее. Я родился таким не во благо их, я родился во благо Бога. Меня воспитал и вырастил Бог.

Мама оставила тебя. Ты простил ее за этот поступок? Какие отношения у тебя сейчас с родителями?

Врачи сказали моим родителям, что я не доживу и до 5 месяцев, убеждали писать отказ. Они и подписали. Я узнал о своих родителях, когда мне было 14-15 лет. Когда я уже стал взрослым, то попытался связаться с мамой. Она сказала, что у меня был брат, который погиб, с тех пор она очень страдает, считает, будто это стало наказанием за то, что она оставила меня. Я ее простил, но она не стала со мной общаться и отвечать на звонки. А с отцом я общаюсь. Мы созваниваемся. Сейчас мои родители в разводе, и у каждого есть своя семья. К сожалению, люди забывают о том, что такое «любить» и что над каждой семьей есть Бог. Возможно, если бы они помнили об этом, то не было столько разводов, а детей не оставляли в детских домах. Если в семье есть Бог, то там не может быть скандалов и слов «Ты – мне, я – тебе», «Убирайся и ребенка забирай». Очень важны христианские ценности. Я знаю, что очень сильно страдала моя бабушка со стороны отца, когда меня устраивали в Дом ребенка. Она меня любила и не хотела отдавать. Она жива и сейчас, но ей уже очень много лет.