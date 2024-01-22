Художник, рисующий ртом: Роман Некипелов о детстве, родителях и личной жизни
© Предоставлено руководителем АУ СО ВО «Дом Социального обслуживания «Сосновая Роща»
Рисовать, держа кисть в зубах. Это не попытка привлечь внимание, а единственно возможный вариант выразить себя – наш герой с рождения живет без рук и ног, но обладает огромным талантом. Роману 26 лет, и почти всю свою жизнь он рисует — с трех лет. Поначалу было сложно, болели губы и уставали глаза, но он не сдавался и продолжал совершенствовать навык.
На сегодняшний день Роман – лауреат многочисленных творческих фестивалей и конкурсов. О нем снять фильм «Биография мудрости» из серии «Талант жить». Наш собеседник необычный во всех смыслах: очень сильный духом, добрый, а главное – с большой любовью к жизни в глазах. Сайт «Страсти» поговорил с Романом о личной жизни и творчестве, планах на будущее и уже сбывшихся мечтах.
Роман, как прошло твое детство, кто в основном воспитывал?
Я немного помню себя лет с 6-8, но лучше сохранилось то, что происходило в 14-15, в переходный возраст. Ранее я только помню, что все время плакал. Меня кормили пюре, но я все равно продолжал плакать. Есть и светлые воспоминания. Был такой воспитатель, которого я очень сильно запомнил. Это Лукинцова Наталья Николаевна - очень позитивный и добрый человек. Она вывозила нас, маломобильных ребятишек, летом на природу, на песочек, мы загорали, а когда возвращались домой, нас купали под душем, который был как настоящий дождик. Это самые счастливые воспоминания моего детства. А еще зимой она брала нас по одному и катала на санках по городу. При этом спрашивала: «Мы правильно едем? Куда нам ехать?». Конечно, она знала, куда, но специально спрашивала нас. Это было очень весело.
Ты родился без ног и рук (у Романа артрогрипоз (врождённое заболевание опорно-двигательной системы, которое проявляется контрактурами суставов, недоразвитием мышц и поражением спинного мозга), руки и ноги при этом не подчиняются ему, прим. «Страсти»), это родовая травма?
В первую очередь, все дается родителям по грехам. Иногда родители не задумываются о многих вещах, которые могут сказаться на здоровье их детей. Они не задумываются о том, что такое «хорошо», а что такое «плохо», иногда позволяют себе лишнее. Я родился таким не во благо их, я родился во благо Бога. Меня воспитал и вырастил Бог.
Мама оставила тебя. Ты простил ее за этот поступок? Какие отношения у тебя сейчас с родителями?
Врачи сказали моим родителям, что я не доживу и до 5 месяцев, убеждали писать отказ. Они и подписали. Я узнал о своих родителях, когда мне было 14-15 лет. Когда я уже стал взрослым, то попытался связаться с мамой. Она сказала, что у меня был брат, который погиб, с тех пор она очень страдает, считает, будто это стало наказанием за то, что она оставила меня. Я ее простил, но она не стала со мной общаться и отвечать на звонки. А с отцом я общаюсь. Мы созваниваемся. Сейчас мои родители в разводе, и у каждого есть своя семья. К сожалению, люди забывают о том, что такое «любить» и что над каждой семьей есть Бог. Возможно, если бы они помнили об этом, то не было столько разводов, а детей не оставляли в детских домах. Если в семье есть Бог, то там не может быть скандалов и слов «Ты – мне, я – тебе», «Убирайся и ребенка забирай». Очень важны христианские ценности. Я знаю, что очень сильно страдала моя бабушка со стороны отца, когда меня устраивали в Дом ребенка. Она меня любила и не хотела отдавать. Она жива и сейчас, но ей уже очень много лет.
В какой момент ты понял, что хочешь рисовать? Что положило начало твоего увлечения? Какой был самый сильный толчок для творчества?
Рисовать я начал с детства. Карандаши в рот запихаю – зубы крашеные-перекрашенные, рот синий, зеленый, черный. Потом перешел на ручки, они меньше пачкали рот, но мне не понравилось ими рисовать. Со временем начал писать кисточками, красками с помощью наставника. Сейчас я пытаюсь рисовать сам. Моим первым инструктором была моя любимая воспитательница.
Ты начинал освоение рисунка с иллюстраций к сказкам. Позже появились серии работ, посвященных библейским мотивам. Расскажи, как менялись идеи для картин? Что на это влияло?
Я даже сам нарисовал как-то сказку. В альбоме, карандашами, к сожалению, она не сохранилась. Теперь мне эти рисунки кажутся слишком примитивными. Я рисую на разные темы. Люблю рисовать натюрморты. Но у меня есть картины, изображающие природу, романтическую пару, море. Я был на море, и мне там духовно понравилось.
В каком настроении обычно рисуется лучше всего? Прежде, чем начать рисовать, есть какие-то «ритуалы»?
Во-первых, я не сказал бы, что у меня есть какие-то «ритуалы», но чаще всего я хорошо рисую, когда рядом моя девушка Елизавета, она меня вдохновляет.
В 2023 году в Вологде состоялась выставка твоих работ под названием «Свет души». Есть выражение, что свет души – это особая энергия, излучаемая человеком, внутренний мир которого полон любви и доброты. Согласен с этим высказыванием? Какие работы вошли в эту выставку и почему?
Эти картины я создавал, когда мои отношения с Богом не были такими крепкими. Я верил в него, но не знал, как правильно к нему обратиться, не видел, что смысл моей жизни в том, чтобы молиться. Я был в поиске себя. Для меня свет души – это найти Бога внутри себя. Сейчас я нашел его и мне больше нравятся работы, которые создаю сейчас.
Я знаю, что ты еще сочиняешь сказки. Какие обычно сюжеты у твоих сказок: волшебные, бытовые героические?
Я сочинил только одну сказку в детстве о животных.
Ты воспитывался в детдоме, сейчас живешь в Доме социального обслуживания «Сосновая Роща». Ты уникальный человек, исключительный. Как ты относишься к своим физическим особенностям? Какой совет можешь дать особенным людям?
Иногда сидишь и думаешь, что так бы и хотелось одеться самому, хотя мне всегда помогают. Но иметь механические руки я не хочу. Это ужасная боль от операций, от приживления протезов, которую мне пришлось бы пережить, а боли в моей жизни и так много. И нет стопроцентной гарантии, что я смогу управлять этим протезом. Это ограничение, которое я получил в своей жизни, помогает мне больше думать, молиться. Я принимаю себя таким, каким меня создал Бог.
А совет могу дать такой: «Ты можешь все, если в тебе будет Бог. Всегда помни, что ты не один, Бог с тобой всегда».
Как проходит твой обычный день? Кто помогает в бытовых вопросах? Как справляешься с обычными, повседневными вещами?
Ем я самостоятельно, получается очень аккуратно, даже не запачкаюсь. Ем жидкую пищу. А вот переодеться без посторонней помощи я не могу. Мне помогает младший медицинский персонал, иногда медсёстры, а бывает и друзья.
Я много молюсь, думаю, рисую, иногда смотрю телевизор.
С какими трудностями приходится сталкиваться в обычной жизни человеку без рук и ног?
Как только начинаю себя накручивать, то чувствую себя несчастным, и с этим бывает трудно справиться. А так я смотрю в первую очередь не на трудности, а на пути их разрешения.
Ты научился профессионально рисовать. Таких людей часто называют сильными. Что для тебя является источником силы?
Я не считаю, что я рисую «профессионально». Для того, чтобы считать себя профессиональным художником, я должен закончить хотя бы художественную школу. Это моя самая большая мечта – поступить учиться, чтобы узнать технологию нанесения красок, особенности рисования. Я общался с художниками, которые заканчивали художественную академию, и был впечатлен их уровнем знаний. В наш дом приезжали волонтеры-художники и проводили для меня занятия. Но это все разовые мероприятия, а я бы хотел научиться рисовать, чтобы, например, яблоко было как живое и его хотелось взять с листа бумаги.
Как складывается личная жизнь?
У меня есть девушка Лиза. Мы дружим уже год. Первый раз я ее увидел, когда приезжал выступать в детский дом, в котором вырос. Я ее случайно увидел, она спускалась с велосипедом с лестницы, такая красивая, светлая. Я понял, что мне нужна эта девушка. Я начал с ней общаться в актовом зале. Расставаться с ней уже не хотелось. Потом узнал, что она после детского дома приедет жить в наш дом «Сосновая Роща». Я понял, что Бог помогает мне стать ближе к этой девушке и быть вместе. Хотя я очень переживал, что трудно будет конкурировать с ребятами, которые тоже хотят с ней встречаться, потому что она у меня очень красивая.
Есть ли у тебя мечта или цель, связанная с творчеством? А личная мечта?
Я мечтаю учиться, развивать свою технику рисования. А так, все мечты, которые у меня были, сбылись. Когда жил в детском доме, мечтал, чтобы у меня была своя отдельная комната. Сейчас она у меня есть. Мечтал о замечательной девушке. Эта мечта у меня тоже сбылась.
Наш сайт называется «Страсти». А что для тебя «страсть»?
Моя главная страсть – это молитва, я постоянно чувствую потребность в том, чтобы молиться. Еще моя страсть – это Лиза, она вызывает у меня много эмоций.
Сайт «Страсти» благодарит за помощь в подготовке интервью директора Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» Корзникову Галину Николаевну