Художник Никас Сафронов рассказал о самом необычном заказе

Художник Никас Сафронов вспомнил, как рисовал несуществующего ребенка. Никас рассказал о самом необычном заказе сайту «Страсти».

По воспоминаниям Сафронова, к нему обратилась семейная пара с оригинальной задачей. Супруги попросили художника придумать, как мог бы выглядеть их будущий ребенок, и изобразить его. Никас отметил, что с интересом принялся за работу.

«Вы знаете, я как-то рисовал молодую семейную пару. Они попросили меня придумать, как может выглядеть их будущий ребенок, и изобразить его. Это было очень необычно! С другой стороны, я с интересом принялся за работу. Я попытался совместить внешность супругов, представить, какие они люди и какой может получиться ребенок. В итоге заказчики остались довольны моей работой», — рассказал Сафронов.

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