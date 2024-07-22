«Каждый человек красив, нужно уметь это увидеть»: художник Федоров о портретах звезд, искусстве и личной жизни

Красота есть в каждом человеке, будь то школьный учитель или кинозвезда, — в этом уверен художник Даниил Федоров. На протяжении многих лет он передает с помощью красок уникальность самых разных людей. Его кистью были написаны портреты Софи Лорен, Орнеллы Мути, Деми Мур, Милы Йовович, Микки Рурка, Константина Андрикопулоса и других. Кроме того, Даниил работает в жанре пейзажа и переносит на холсты красоты Москвы и России в целом. В интервью порталу «Страсти» он рассказал о создании произведений искусства, сотрудничестве со знаменитостями, а также раскрыл подробности личной жизни, ведь долгое время в светской столице его считали завидным женихом.

— Даниил, вы продолжаете династию известных московских художников Осиповых и Федоровых, которые существующую в русском искусстве более ста лет. Вы с детства знали, что будете связывать жизнь с живописью? Был ли у вас выбор?

— Горжусь принадлежностью к династии Осиповых-Федоровых. Всегда ценил искусство своих предков, но недавно, увидев в интерьерах знаменитого морозовского особняка, ныне здания Российской академии художеств, поразился мощи, профессионализму и разнообразию искусства семьи. Рос, видя прекрасные картины, наблюдал создание картины в процессе, и, конечно, пробовал свои силы. Мне повезло, ведь со мной занимались профессионалы высочайшего класса. Ребенком я отдал дань увлечениям техникой, радиоэлектроникой, но выбор был сделан в пользу изобразительного искусства.

— Часто говорят, что у детей знаменитых родителей отсутствует детство из-за того, что они все время пытаются всем доказать свою значимость. Было ли у вас что-то похожее? Просиживали за холстами дни и ночи вместо встреч со сверстниками?

— Моя мать, Мария Владиславовна Федорова - заслуженный художник России, отец, Юрий Борисович Ильин, заслуженный артист России, мои предки — художники известные в творческих кругах, внесли значимый вклад в историю искусства. И в семье, и в художественной среде я старался не то чтобы доказать свою значимость, а постичь профессию, научиться выражать себя, найти свой путь, свои темы, свою манеру. Да, я много работаю, и мне удается совмещать свои творческие устремления и общение с интересными, яркими людьми, причем не всегда знаменитыми, но всегда уникальными.

— Родители критиковали ваши первые картины?

— Профессиональная критика - это особый вид критики, это разбор произведения. Конечно, мне объясняли достоинства и недостатки картины, следили за тем, как я усвоил замечания. Дед Владислав Георгиевич Федоров был скуп на похвалу, а бабушка Тамара Александровна Осипова умела найти хорошее даже в слабой работе. На сочетании этих оценок и строилось мое обучение. Критика как профессиональная оценка была очень действенной, а повода обижаться и разочароваться в своих способностях у меня не возникало.