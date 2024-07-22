«Каждый человек красив, нужно уметь это увидеть»: художник Федоров о портретах звезд, искусстве и личной жизни
© Личный архив Даниила Федорова
Красота есть в каждом человеке, будь то школьный учитель или кинозвезда, — в этом уверен художник Даниил Федоров. На протяжении многих лет он передает с помощью красок уникальность самых разных людей. Его кистью были написаны портреты Софи Лорен, Орнеллы Мути, Деми Мур, Милы Йовович, Микки Рурка, Константина Андрикопулоса и других. Кроме того, Даниил работает в жанре пейзажа и переносит на холсты красоты Москвы и России в целом. В интервью порталу «Страсти» он рассказал о создании произведений искусства, сотрудничестве со знаменитостями, а также раскрыл подробности личной жизни, ведь долгое время в светской столице его считали завидным женихом.
— Даниил, вы продолжаете династию известных московских художников Осиповых и Федоровых, которые существующую в русском искусстве более ста лет. Вы с детства знали, что будете связывать жизнь с живописью? Был ли у вас выбор?
— Горжусь принадлежностью к династии Осиповых-Федоровых. Всегда ценил искусство своих предков, но недавно, увидев в интерьерах знаменитого морозовского особняка, ныне здания Российской академии художеств, поразился мощи, профессионализму и разнообразию искусства семьи. Рос, видя прекрасные картины, наблюдал создание картины в процессе, и, конечно, пробовал свои силы. Мне повезло, ведь со мной занимались профессионалы высочайшего класса. Ребенком я отдал дань увлечениям техникой, радиоэлектроникой, но выбор был сделан в пользу изобразительного искусства.
— Часто говорят, что у детей знаменитых родителей отсутствует детство из-за того, что они все время пытаются всем доказать свою значимость. Было ли у вас что-то похожее? Просиживали за холстами дни и ночи вместо встреч со сверстниками?
— Моя мать, Мария Владиславовна Федорова - заслуженный художник России, отец, Юрий Борисович Ильин, заслуженный артист России, мои предки — художники известные в творческих кругах, внесли значимый вклад в историю искусства. И в семье, и в художественной среде я старался не то чтобы доказать свою значимость, а постичь профессию, научиться выражать себя, найти свой путь, свои темы, свою манеру. Да, я много работаю, и мне удается совмещать свои творческие устремления и общение с интересными, яркими людьми, причем не всегда знаменитыми, но всегда уникальными.
— Родители критиковали ваши первые картины?
— Профессиональная критика - это особый вид критики, это разбор произведения. Конечно, мне объясняли достоинства и недостатки картины, следили за тем, как я усвоил замечания. Дед Владислав Георгиевич Федоров был скуп на похвалу, а бабушка Тамара Александровна Осипова умела найти хорошее даже в слабой работе. На сочетании этих оценок и строилось мое обучение. Критика как профессиональная оценка была очень действенной, а повода обижаться и разочароваться в своих способностях у меня не возникало.
— Вы работаете в жанрах портрета, натюрморта и пейзажа. Почему выбрали именно их? И считаете ли себя в этих жанрах передовым художником?
— Ведущим жанром в моей работе, несомненно, является портрет. Поэтому я начну с натюрморта и пейзажа. В самом раннем детстве, в 4-5 лет, писал натюрморты в нашей мастерской рядом с дедом. Писал на картоне масляными красками, как сейчас вижу, — условно и декоративно, яркими и красивыми по цвету пятнами. Кстати, очень неплохие работы. Потом задачи усложнились, и в нашем саду в Тульской области мне посчастливилось поработать над пленэрными постановками. Впоследствии был художественный институт и дипломная работа - тематические натюрморты «Палитра дела» и «Музыка в доме». Параллельно писал пейзажи любимого города в Лужниках и около МГУ.
Значимой стала выставочная серия пейзажей «Москва старая и новая». Московские пейзажи показывал в Париже, Вашингтоне и Москве, в том числе в этом году в Академии художеств. Объединил жанры пейзажа и портрета в серии «Московские каникулы», поместив Одри Хепберн в знаковые места Москвы.
Больше всего работаю в жанре портрета, мне интересны и современники, и герои сравнительно недавнего прошлого. Искусствоведы считают, что мне удалось создать «образ современного общества». Мне важно, кого я пишу, какими художественными средствами пользуюсь. Ищу творческие ходы: портрет из нескольких частей, фрагментарность, стилевое разнообразие. Вариантов решения задачи - бесконечное множество, и это рождает вдохновение.
— А сколько часов в день вы обычно проводите перед холстом? Как вообще проходит процесс создания картины? Опишите свой типичный рабочий день.
— Процесс создания картины начинается с идеи. Образ модели пробуждает творческую энергию, начинаешь волноваться, обдумывать, искать форму выражения. Сначала эскиз, затем воплощение на холсте. Определив композицию, вначале рисую кистью, затем пишу. Каждый раз работа идет по-разному, работаю часто ночью, когда тихо, ни звонки, ни дела не отвлекают, и можно целиком отдаться живописи. Это моя страсть.
— У вас довольно много титулов, а какая из наград для вас ценнее других?
— Каждая из наград связана с определенным проектом, значимым событием в жизни. Ценю внимание, все свои награды. Для меня важно быть членом профессиональных союзов художников: союза художников России, Московского союза художников. Членом Московского союза были мои предки: прадед, дед, бабушка. Моя мама - тоже член МСХ, и меня по работам приняли в Союз в 2004 году. Почетно быть членом Российской академии художеств, правоприемнице Императорской Академии художеств, уникальной организации, существующей уже 265 лет!
— Читала, что вы выставлялись в США, и там даже произошла ваша первая продажа. Тяжело было получить признание за границей?
— Мы ездили в США в период наиболее благоприятный для представления искусства - с 1994 года. Выставлялись в Сан-Франциско, Вашингтоне, городах штатов Вермонт, Нью-Хэмпшир, Индиана. Мои натурные работы тех лет и иллюстрации к сказкам Пушкина вызывали интерес, несколько работ были приобретены, и это стало стимулом для продолжения образования в области искусства.
— А за сколько, если не секрет, продали свою первую картину?
— Первую картину, если мне не изменяет память, я продал, когда мне было 14 лет, на нашей выставке в Америке, сумму не помню – но точно помню, что она была в свободной конвертируемой валюте.
— Какая была самая дорогая ваша проданная картина? А какая самая любимая?
— Я часто принимаю участие в благотворительных проектах, на одном из которых создание моего произведения искусства в виде написания портрета было продано на аукционе за сумму, эквивалентную стоимости квартиры в нашей столице. Вся сумма пошла на благотворительность, чему я очень рад.
Я не могу сказать, что у меня есть какая-то одна конкретная любимая картина. Мне всегда хочется что-то дополнить, изменить. Какие-то мне нравятся больше, какие-то меньше.
— Для художника, как и для любого творца, очень важно вдохновение. Расскажите, где вы черпаете свое?
— На творческую работу вдохновляет сама жизнь. Город, его характер и атмосфера; природа создает определенное настроение; какой-то неожиданный ракурс или свет может стать импульсом к работе. И, конечно, люди: один человек привлекает харизмой, другой - обаянием, третий - загадкой, четвертый - красотой.
— Вы нарисовали уже огромное количество звезд. Кто вам больше всего понравился и почему? Кого бы согласились изобразить еще раз?
— Звезда широкое понятие: звезда экрана, звезда в определенном обществе или звезда мировой величины. Удивительно, как скромно, но при этом достойно держатся люди-легенды, те, кого знает вся наша страна или весь мир. Могу сказать так об актерах, портреты которых имел честь написать, в том числе Армене Борисовиче Джигарханяне и Пьере Ришаре.
— Вы работали с Памелой Андерсон, Пэрис Хилтон, Орнеллой Мути и другими известными и популярными людьми. Расскажите, какие они в общении?
— Портрет Памелы Андерсон был одной из первых моих работ в жанре портрета. Волновался, конечно, ожидая реакцию знаменитости, но все прошло хорошо, работа понравилась, героиня портрета была благодарна и дружелюбна. Пэрис Хилтон показалась эпатажной, но тоже дружелюбной, с удовольствием позировала рядом со своим портретом для светской хроники. Орнелла Мути покоряет сразу, у нее невероятная харизма. Актриса выглядит невероятно, привлекательность на экране в жизни еще сильнее. Звезды такого уровня так много видели в жизни, у них свое представление о себе, своей внешности. И потому особенно ценно, что госпожа Мути высоко оценила портрет моей работы и поместила его в своей московской квартире.
— А кого из звезд еще хотите нарисовать и почему?
— Если мы говорим о кинозвездах, хотелось бы написать портреты Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценегера, так как в детстве я очень любил фильмы с их участием. А вообще в жизни я встречаю огромное количество интересных людей, я с удовольствием бы написал их портреты.
— Какие бывают необычные запросы у знаменитостей и сколько за них готовы платить?
— Такой вопрос, наверное, было бы правильнее адресовать организатором, которые отвечают за райдер знаменитостей. Как художник, могу сказать, что запросы бывают самые разные – от портрета на фоне своего дома с любимой лошадью или машиной до портрета на теннисном корте или футбольном поле. Человеку хочется показать свою страсть, увлечение, я это прекрасно понимаю.
— Расскажите о вашем сотрудничестве с Nike. Как подписали контракт? Сложно ли было работать с брендом? После написания картины Стива Оветта вы больше не возвращались к этой компании?
— Для меня это был хороший опыт. Сама идея написания олимпийского чемпиона для меня была интересна и свежа. Работать было интересно, я съездил на стадион, посмотрел устройство беговых дорожек. Сделал несколько эскизов и после одобрения написал большой холст. Помню, что работа была около двух метров в высоту.
— Вы писали портрет Пьера Ришара в 2010 году. Каким он вам показался? Поддерживаете ли связь сейчас?
— Пьер Ришар произвел на меня неизгладимое впечатление. Очень добродушный, мне он показался очень как-то по-товарищески своим. Встретил он меня в гримерке с бокалом вина и сигаретой. Пожал руку, обнял. Как-то очень душевно поговорили о Москве и России. Он сказал, что у нас ему очень нравится. Сейчас, к сожалению, связь не поддерживаем.
— Знаете, Никас Сафронов признавался в интервью нам, что ему очень тяжело рисовать женщин, у которых были пластические операции. А есть ли у вас какие-то запреты в этом плане? Кого или что не стали бы никогда рисовать?
— Наверное, все зависит от того, не переборщила ли девушка с улучшением себя, ведь иногда мы знаем, что результат может быть даже хуже, чем было до пластики. Если у девушки и у врача есть вкус и она прислушивается к себе и к его советам, несомненно, результат будет хорошим. Однажды я написал портрет девушки, а через несколько лет она сделала пластическую операцию и попросила меня написать еще один портрет, но уже в другом образе.
Никогда бы не стал писать вульгарную картину. У меня есть какой-то внутренний ограничитель, который не позволяет мне писать сомнительные работы и воплощать сомнительные идеи на холст.
— Даниил, вы довольно завидный жених, но о вашей личной жизни практически нет информации. Говорили, что вы много появлялись с бразильской певицей Gabriella. Какие отношения вас связывали?
— Благодарю. Нас связывали дружеские отношения, и до сих пор мы очень дружим. Она красивая, талантливая певица.
— Сейчас ваше сердце свободно?
— Сейчас я нахожусь в отношениях. Девушка очень красива не только внешне, но и душой, это редкое сейчас сочетание. Я очень рад, что ее встретил.
— А вообще важна ли для вас внешняя красота? Вы все-таки рисуете таких красивых знаменитых женщин.
— Вы знаете, мужчина в первую очередь обращает внимание на внешность, а потом уже на внутреннюю красоту. Конечно, я люблю красивых людей. Выразить внешнюю красоту не так сложно, как внутреннюю. Вот тут действительно надо постараться понять человека, суть его привлекательности, необычность красоты. Сложная задача, но тем интереснее ее решать, и тем большее испытываешь удовлетворение, окончив работу. Ведь каждый человек красив по-своему, нужно просто уметь это увидеть.
— Сталкивались ли с творческим кризисом, когда хотелось бросить рисовать?
— Нет, бросить рисовать, писать не хотелось, а вот отдохнуть, уехать на природу, на море необходимо. Вот и сейчас испытываю сильное желание напитаться новыми впечатлениями на отдыхе.
— Как относитесь к конкуренции среди художников? Есть ли она и пытаетесь ли вы кого-то превзойти?
— Мне кажется, что лучше не сравнивать себя с кем-то, а продолжать совершенствоваться, искать свой путь, стиль, манеру письма - в этом залог успеха.
— Что хотите еще нарисовать, есть ли какая-то глобальная цель, мечта?
— Конечно, хочется работать и писать больше. Больше пейзажей любимой Москвы и России в целом. Больше портретов – для меня безумно интересно выявлять черты характера человека при взаимодействии с ним и в дальнейшем отображать их на холсте.
— Кого можете назвать из российских знаменитостей ценителями искусства? Возможно, вам известно о чьих-то коллекциях картин?
— Да, знаю многих российских ценителей искусства. Это люди образованные, с воспитанным глазом. Как правило, собирают они произведения художников определенного времени или круга, или одного автора. Вижу перспективу этого направления творческого развития человека.
— Наш портал называется «Страсти». А что является вашей страстью?
— Для меня слово страсть эквивалентно слову жизнь. Хочется работать, заниматься любимым делом, получать эмоции от всего, что встречается мне в жизни. От любимой девушки, от работы, от друзей. Даже в самых маленьких деталях, которые нас окружают, кроются яркие и хорошие эмоции, я стараюсь их находить и переживать в каждом моменте. Мой дед, живописец Владислав Георгиевич Федоров, страстно любил жизнь, и я думаю, что мы с ним в этом похожи!