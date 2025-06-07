«Художник должен быть голодным»: SHAMAN заявил, что у него нет недвижимости

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, посетил премию «МУЗ-ТВ 2025. Легенда» и признался журналистам, что до сих пор не обзавелся недвижимостью в Москве. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я пока не считаю нужным задумываться о приобретении. Я в любом случае в Москве нахожусь считанные дни в месяц… Знаете, есть такая фраза: «художник должен быть голодным». В этом есть романтика, на мой взгляд. Я художник, я так вижу», - сказал исполнитель хита «Встанем».

Певец подчеркнул, что ему достаточно той недвижимости, в которой живут родители.

«Дом – это в первую очередь люди, которые создают уют и определенную атмосферу. И надо сказать, что Екатерина (Мизулина -прим. ред.) совмещает в себе этот талант. Дома она может быть настоящей женщиной», - разоткровенничался музыкант.

Он также признался, что со временем может обзавестись не только домом, но и огородом.

«Без шуток, я об этом думал. Возможно, до этого дойдет», - заключил Ярослав.