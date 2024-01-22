Художник без рук и ног Роман Некипелов рассказал, почему отказался от протезов

26-летний художник Роман Некипелов, который вынужден рисовать ртом из-за врожденного заболевания опорно-двигательной системы, рассказал, почему отказался от протезов. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

«Иметь механические руки я не хочу. Это ужасная боль от операций, от приживления протезов, которую мне пришлось бы пережить, а боли в моей жизни и так много. И нет стопроцентной гарантии, что я смогу управлять этим протезом», - сказал он и добавил, что принимает себя таким.

Роман признался, что иногда хотел бы одеться сам, но ему всегда помогают. На вопрос о том, как справляется с повседневными вещами, отвечает: «Ем я самостоятельно, получается очень аккуратно, даже не запачкаюсь. Ем жидкую пищу. А вот переодеться без посторонней помощи я не могу. Мне помогает младший медицинский персонал, иногда медсёстры, а бывает и друзья».

Художник отметил, что самое трудное порой – это справиться с некоторыми мыслями.

«Как только начинаю себя накручивать, то чувствую себя несчастным, и с этим бывает трудно справиться. А так я смотрю в первую очередь не на трудности, а на пути их разрешения», - резюмировал Некипелов.

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