Художница Дарья Русских раскрыла, что подарила Киркорову в день рождения сына

Художница Дарья Русских рассказала, что подарила певцу Филиппу Киркорову на день рождения сына Мартина. Эксклюзивные подробности узнал сайт «Страсти».

Артист приглашал Дарью на семейную вечеринку в честь рождения сына. Русских приняла приглашение и рассказала, как прошел вечер и что преподнесла артисту.

«Праздник прошел очень тепло в компании близких людей. Было честью посетить такое мероприятие. Я люблю делать полезные и эмоциональные подарки, поэтому подарила два сертификата: один на квест-игру, а другой - в клинику доказательной стоматологии», - раскрыла Дарья.

Русских также рассказала, что живет в Москве с 2022 года – приехала в столицу из Сочи. Дарья пробовала себя в разных сферах: работала визажистом, организовывала мероприятия, была руководителем отдела маркетинга в банке. Сейчас она успешная художница, чьи работы покупают знаменитости.

Подробнее о пути Дарьи читайте в нашем интервью.