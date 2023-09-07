Хромающий Юрий Антонов посетил вечеринку в честь дня рождения известного радио

78-летний певец Юрий Антонов появился на мероприятии в честь дня рождения «Русского радио». Артист заметно хромал, хотя признался, что все нормально.

Подробности сообщает сайт «Страсти».

Мероприятие состоялось в яхт-клубе-ресторане Shore House. Антонов прибыл в джинсах, кроссовках и бомбере зеленого цвета, под которым виднелась рубашка.

Он не показывался журналистам, поздоровался с друзьями и уехал в середине вечеринки.

Напомним, в августе «Русскому радио» исполнилось 28 лет. 7 сентября всех собрали, чтобы отпраздновать это событие. На площадке прошли выступления звезд, розыгрыши сувениров, гостей ждали изысканные угощения и большой торт.

Ранее сообщалось, что Антонов находился в Австрии, где лечил больную ногу. Он признавался, что не может выступать – максимум, способен выстоять одну или несколько песен, большой концерт музыканту не под силу, нога продолжает болеть. Артист даже обращался за помощью к китайскому целителю.