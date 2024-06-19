«Хотят продемонстрировать увядающую красоту»: стилист из США раскритиковала Успенскую и Долину за любовь к мини-юбкам

Стилист-имиджмейкер Вероника Лемле раскритиковала российских звезд, которые после 60-ти носят короткие юбки. По ее мнению, певицы Любовь Успенская и Лариса Долина демонстрируют такой одеждой «увядающую красоту», и ничего общего со стилем в этом нет.

В интервью портал «Страсти» спросил у Вероники, которая построила карьеру стилиста в США, что она думает об образах отечественных знаменитостей, которых часто осуждают за несоответствующие возрасту наряды. Так, Успенская и Долина предпочитают появляться на публике в коротких платьях с декольте, шортах и прозрачных одеждах. Стилист Лемле отметила, что не приветствует это, так как считает – чтобы носить мини, нужно иметь идеальную модельную фигуру.

«В действительности мини идет далеко не всем женщинам в возрасте. Чтобы ходить в мини, нужно иметь, так сказать, идеальную фигуру, которая строится годами. Для этого нужно иметь не только стройные, подтянутые ноги, но и в целом вся фигура должна быть действительно такой худощавой, модельного телосложения. Только в таком случае мини смотрится стильно и эстетично. Однако зачастую наши женщины хотят просто продемонстрировать свою увядающую красоту и надевают короткие юбки в знак протеста против старения. Это ничего общего не имеет с действительно настоящей эстетикой, когда мини-юбка надевается исключительно, потому что это красиво», - заявила Вероника.

К слову, сами певицы признавались, что критика нарядов их не интересует. Любовь Успенская даже сравнивала себя с Мадонной, которая в 65 лет выходит на сцену в боди, и ею все восхищаются.

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