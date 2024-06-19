«Мода в США и в России очень отличается»: американский стилист о работе с Мэй Маск, эмиграции и русских звездах

— Расскажите о вашем пути на американском рынке моды. Сложно ли было получить признание? Большая ли конкуренция?

— Безусловно, признание на американском рынке моды было получить не просто. Я помню свои первые моменты, когда только начинала работать… Зная как устроен фэшн-рынок и понимая принципы нетворкинга, я первым делом писала во всевозможные группы фотографов, моделей, стилистов Нью-Йорка и предлагала сделать съемки. Это были мои первые коллаборации на творческих началах, где я старательно создавала себе портфолио. Нужно понимать, что в Америке вообще не важно, кем ты был ранее и какой у тебя был опыт до эмиграции, имеет значение только кем ты стал и что сделал конкретно в этой стране. Поэтому первым делом я стала нарабатывать портфолио в таких бесплатных коллаборациях, и уже с ним я шла далее в модельные агентства, предлагая делать портфолио моделям за деньги. За такую мою первую съемку мне заплатили 50 долларов, и я была очень счастлива.

Развитию моей карьеры очень сильно помогал нетворкинг (создание и развитие сети полезных знакомств - прим. «Страсти»). На каждой съемке я общалась с людьми, спрашивала: а с кем-то ещё работаешь, а кто в команде, какие проекты вы делаете? И это позволяло мне очень быстро создать большой круг общения, меня приглашали на новые съемки, потому что знали, что я ответственный и продуктивный человек, который всегда выполняет свои обязательства в срок. Завоевав доверие фотографов, я стала прорываться на следующий уровень, где мне нужно было сломить стену недоверия шоурумов, брендов и дизайнеров. Здесь опять же люди смотрели на меня только через призму хорошего портфолио. Это продолжалось первые полтора года и было определенным челленджем для меня, потому приходилось совмещать совершенно разные работы, чтобы оплачивать счета. Фэшн-съемки на тот момент не приносили доходы, на которые можно было бы жить, и мне приходилось совмещать работу «здесь и сейчас» и работу на перспективное будущее.

На самом деле так живет очень большое количество людей, которые приезжают за своей мечтой. Далее я начала делать фотосессии для разных модных журналов - это еще подвинуло мою карьеру на следующий уровень, и так в один прекрасный момент я получила приглашение поработать с Мэй Маск.

— Вам удалось посотрудничать со многими моделями, актрисами. Какая специфика работы со звездами? Сталкивались ли вы с капризами, странными требованиями?

— Люди, которые достигли определенного уровня признания в обществе, имеющие миллионы подписчиков и фанатов, топ-модели, актрисы, с которыми мне довелось работать, в основном оказались очень доброжелательными людьми, уважительно относящимися к творческой команде и всем, кто работает на съемках с ними. Редкие случаи высокомерного поведения моих клиентов не приносили удовольствия при работе, и я предпочитала просто молча выполнять свою работу и уходить. Культура Америки с ее классовым разрывом сформировала модель поведения, где богатые люди не выказывают высокомерие и неуважение к другим, придерживаясь так называемого «non toxic» поведения (отсутствие токсичности - прим. «Страсти»), поэтому мне было приятно работать со многими из них.

Основные требования, капризы с которыми я сталкивалась, были связаны с питанием и распорядком дня моделей. Это не совсем капризы, потому что модели - это действительно люди, которые обязаны следить за кожей, фигурой, и многие процессы у них четко расписаны по времени. Один раз, когда я работала для одной очень известной музыкальной звезды, столкнулась со странным для стилиста требованием, мне нельзя было заходить в комнату, где переодевалась звезда, все вещи для примерки я передавала в руку ассистента, которая просовывалась в приоткрытую дверь. Это, наверное, был один из таких запоминающихся моментов в работе с музыкальной звездой.

— Вы работали также с Мэй Маск. Как вы получили предложение о сотрудничестве?

— В Америке культивируется такое правило — чтобы тебя действительно уважали как личность, ты должен подняться с самых низов. Например, чтобы стать управляющим ресторана, нужно начать как помощник официанта и пройти все этапы карьерного роста. Именно этим путем я и пошла. Несмотря на наличие диплома, обширного портфолио и опыта работы, я решила стать ассистентом американского стилиста, чтобы получить «американский» опыт. Мы с ним достаточно хорошо подружились и уже в какой-то момент, когда я уже закончила свою стажировку и была в «самостоятельном плавании», он мне позвонил и предложил стать вторым стилистом на съемке Мэй Маск. Эта история про то, что действительно люди здесь ценят, когда ты сам поднимаешься в самых низов, то получаешь уважение и очень классные знакомства. Так случилось и со мной - я работала на съемке с Мэй Маск, где моя задача была создавать образы и помогать ей переодеваться. Одно из пожеланий Мэй было, чтобы я помогла надеть ей серьги в уши, но мне было очень волнительно, смогу ли надеть серьги селебрити, человеку, который еще и в таком возрасте (Мэй Маск 78 лет - прим. «Страсти»). Мне удалось совладать с собой и просто в секунду мгновенно надеть серьги, на что Мэй, видимо, так впечатлившись, повернулась и сказала: «Вы знаете, вы единственный стилист, который с первого раза сделал это». И она подписала мне свою книгу именно таким образом: «Веронике, стилисту, который изумительно вдевает серьги в уши!»

— Можете описать стиль Мэй, какой он? Ее часто замечают в довольно провокационных образах.

— Да, действительно стиль Мэй Маск считается провокационным. Я думаю, что она это делает вполне осознанно, потому что ее карьера модели на пике, и она старается всевозможными способами удерживать внимание к себе. При этом она абсолютно адекватна, слышит фотографа и делает то, что он считает лучшим для нее. Например, на нашей сьемке ей нужно было лезть на высокое дерево, на которое невозможно было залезть с земли, мы ставили лестницу, я залазила первой на дерево и помогала Мэй Маск подняться. Она абсолютно без возражений делала это, если фотограф решил, что для лучшего кадра нужно залезть на дерево. Вот поэтому я считаю ее уникальной, поскольку в ее возрасте 76 лет она, несмотря на свою хрупкость, делает все, что нужно для лучшего кадра и работает на результат всей команды.

— Была ли она требовательная или, наоборот, охотно принимала все, что вы предлагали?

— Мэй Маск очень профессиональная в работе и полностью доверяет команде, с которой работает. Поэтому у нас не возникало никаких вопросов по предложенным ей образам.

— Мэй Маск уже за 70 лет, но при этом ее наряды бывают и довольно смелые. Как относитесь к тому, что женщины в возрасте носят мини? Например, стиль Любови Успенской и Ларисы Долиной? Это уместно или же нужно соответствовать возрасту?

— Как я отношусь к возрастному мини? У меня двоякое мнение, но, скорее всего, склоняюсь к нет, чем да. Потому что в действительности мини идет далеко не всем женщинам в возрасте. Чтобы ходить в мини, нужно иметь, так сказать, идеальную фигуру, которая строится годами. Для этого нужно иметь не только стройные, подтянутые ноги, но и в целом вся фигура должна быть действительно такой худощавой, модельного телосложения. Только в таком случае мини смотрится стильно и эстетично. Однако зачастую наши женщины хотят просто продемонстрировать свою увядающую красоту и надевают короткие юбки в знак протеста против старения. Это ничего общего не имеет с действительно настоящей эстетикой, когда мини-юбка надевается исключительно, потому что это красиво.

— С кем из звезд вы еще хотели бы поработать и почему?

— Ввиду того, что я такой себе олдскульный человек, воспитанный на определенного рода артистах, мне хотелось бы поработать с такими звездами, например, как Дженнифер Лопес, Леди Гага, Мадонна. А еще очень долгое время я думала о том, чтобы поработать с Айрис Апфель, моделью, ушедшей из жизни в возрасте 102 лет в марте текущего года. Я планировала это воплотить в жизнь, но, к сожалению, пандемия наложила свой отпечаток на ее активность и сделала такое сотрудничество более сложным. Этот опыт неосуществленного желания научил меня действовать настоящим моментом, поэтому я всегда стремлюсь найти возможность для сотрудничества с интересными личностями, чтобы впоследствии не жалеть о упущенных возможностях.