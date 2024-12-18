«Хотела 5 детей, сейчас понимаю — это невозможно»: дочь певицы Славы раскрыла, когда вновь станет мамой

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о планах вновь стать матерью. Оказалось, что она все еще мечтает о большой семье. Однако рожать готова только через года два. Подробностями она поделилась в интервью порталу «Страсти».

Александра сейчас воспитывает маленького сына. Но быть мамой лишь одного ребенка — это не ее случай. Она хочет, чтобы у них с мужем Андреем родились еще малыши, как только она немного разберется со своей карьерой. Напомним, что Морозова ушла из музыки ради кинематографа.

«Раньше я хотела 5 детей, сейчас понимаю, что это невозможно. Есть желание родить еще двоих, но только через пару лет. В приоритете стоит реализация в актерской сфере и развитие собственной детской студии, которую мы недавно открыли», - заявила Александра.

Начинающая актриса подчеркнула, что их жизнь с мужем после рождения первенца стала только лучше. Они не отдались друг от друга, и им не требовалась помощь семейного психолога.

«У нас с Андреем всегда была очень хорошая и плотная связь. После рождения ребенка она укрепилась еще больше. В целом, с его появлением жизнь стала счастливее, пришло еще больше любви и тепла, а это не может не радовать!» - поделилась Морозова.

Осталась и романтика у молодых родителей. По признанию Александры, муж часто старается радовать ее сюрпризами.

«Недавно праздновали годовщину в отеле, расслаблялись в спа-комплексе, было много цветов, все это было очень красиво и мило! Стараемся друг друга радовать необычными и запоминающимися сюрпризами. Романтика у нас была, есть и будет жить дальше», - рассказала Александра Морозова.

Интервью с дочерью Славы о карьере и отношениях с матерью читайте на сайте «Страсти».