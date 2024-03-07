«Хорошо, что лопата легкая»: Ирина Безрукова сама чистит снег возле купленного в кредит дома

Актриса Ирина Безрукова поделилась подробностями покупки нового дома и рассказала, что ее соседи - ровня. Знаменитость приобрела недвижимость там, где тихо и хорошая экология, но рядом есть город, куда можно съездить в ресторан, кинотеатр или на массаж. Об этом узнал сайт «Страсти».

«Долго проверяла экологический статус, воду, потому что не всегда вода, которую добывают из-под земли, хороша. Было много нюансов. Мне попались единые по духу соседи, доброжелательные, интеллигентные, образованные. Вы знаете, когда строишь дом, который самый лучший в поселке, или когда ты строишь скромный домик в каком-то дорогом коттеджном посёлке, то все равно есть чувство неловкости. А вот когда рядом ровня и люди с чувством юмора, которые понимают, что ты, кто ты, как ты, и не будут навязываться, но при этом, если что, придут на помощь и машину твою вытащат, если она завязла, и еще помогут, это совсем другое дело», - призналась актриса.

Безрукова объяснила, что рядом с Москвой тоже есть места с хорошей экологией, но там «невероятно дорогие цены». Также актриса не хотела жить «за каменным пятиметровым забором» и шлагбаумом.

Купить «дом мечты» было «давнишним желанием» Безруковой.

«И мне удалось найти такой участок, рядом прекраснейшие соседи, которые уважают чужое пространство. Я знаю, что, если туда приехала, то это мой оазис», - поделилась она и добавила, что соседи не приходят без предварительного звонка.

«И я, и они, действительно, уважаем пространство друг друга, и, если мы уже хотим повидаться, для этого есть телефон, где можно списаться и просто спланировать встречу. Никаких неожиданных встреч, никто мне не стучит в дверь, когда я не жду. Для меня очень важно личное пространство, чтобы никто в него не вторгался без моего позволения», - сказала актриса.

Безрукова выбрала каркасный дом: его изготовили на производстве, а потом собрали на участке. За дом предстоит отдавать долг, поэтому, говорит актриса, «нужно много работать».